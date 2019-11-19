Почему Анна Егорова, чемпионка России по плаванию, не встречает Новый год

Калининградская спортсменка Анна Егорова успела достичь многого — например, на этапе Кубка мира по плаванию эта хрупкая девушка завоевала золотую и бронзовую медали.

Если весной в Казани на очередных серьезных соревнованиях она покажет такой же высокий результат – у Анны есть все шансы попасть на Олимпиаду в Токио.

Ушла из синхронного плавания

В детстве Аню отвела в бассейн мама — девочка часто болела, и надо было как-то укреплять ее здоровье. 6-летняя Аня занялась синхронным плаванием, у нее получалось, хотя, впрочем, без каких-то ярких успехов.

А однажды ее уговорили выступить в соревнованиях по классическому плаванию – нужна была четвертая девочка в команду. И тут стало ясно: вот оно, призвание! Сразу 5 золотых медалей и одно серебро – это ли не успех? Так Анна покинула синхронное плавание, чтобы проявить себя на новом поприще.

Каждый день – 9 часов тренировок

Под руководством своего тренера Виталия Киреева Анна Егорова получила звание мастера спорта России. В настоящее время ее наставник – французский тренер Филипп Лукас, который хорошо известен в Европе.

Как признается сама Анна, тренироваться приходится много. Встает она в 6 утра, и сразу после пробуждения начинается тренировка — сначала полтора часа в зале, потом три часа на воде. И только потом спортсменка разрешает себе позавтракать и отдохнуть. С 14 до 19 часов — снова тренировки.

Как человеческий организм способен выдерживать такое напряжение день за днем? Анна рассказывала в интервью о том, насколько тяжело ей порой приходится: иногда нет сил встать утром с кровати, ломит все тело… Случается, чемпионка не в силах справиться со слезами, бывает, просто не может идти на тренировку. Но это происходит редко. И это — нормально, она ведь живой человек.

В выходные может отправиться в клуб

От тренировок Анна может отдохнуть только половину субботы и воскресенье. Надо же когда-то организму восстанавливаться! Но, по ее признанию, довольно часто вместо того, чтобы полежать и расслабиться, она отправляется в клуб. Потом жалеет – следующая неделя тренировок дается нелегко.

А вот на соревнованиях Анне приходится поволноваться. Несмотря на спокойный, уравновешенный характер, девушка всегда страшно нервничает перед стартом, вплоть до тошноты и головокружения. Чтобы немного успокоиться, она применяет испытанное средство — звонит маме, и ее голос помогает взять себя в руки.

А еще перед решающим днем Анна старается побыть в одиночестве, в тишине, или послушать любимую музыку, чтобы расслабиться.

Встречается с французом и сама готовит для любимого

Живя на юге Франции, Анна освоила многие блюда, которые здесь принято готовить, — например, лазанью, итальянские салаты с сыром. Все эти блюда очень любит ее парень – он француз, его зовут Дамиан. Для него непривычна забота русской подруги, которая, несмотря на усталость, старается каждый день приготовить для него что-то вкусное — француженки не очень-то балуют своих мужчин такой заботой.

Анна не празднует Новый год

И все же напряженная спортивная жизнь иногда отпускает наше Анну – приходит отпуск. Даже два – летом и в декабре. В этом году она провела свой летний отпуск дома, в Калининграде.

А декабрь девушка намерена провести с семьей своего любимого, ее пригласили отпраздновать Рождество. Вообще, живя и тренируясь во Франции, общаясь с французами, Аня постепенно перестала отмечать наш традиционный Новый год, отдав предпочтение Рождеству.

Дамиан очень хочет, чтобы его русская девушка убедилась: в Рождество бывает так же весело, как и в России на Новый год. В его семье этот праздник всегда связан с весельем, играми, шутками и розыгрышами.

Любит побеждать

Анна признается: самое большое чувство эйфории она испытывает, когда одерживает победу в соревновании. Ее переполняют восторг и радость, она долго не может успокоиться и поверить в то, что она действительно в очередной раз доказала, что она – лучшая.

Когда спортсменку спрашивают о секретах ее успехов, она отвечает просто: нужно много работать и слушаться тренера, и тяжелый труд обязательно поможет достичь высоких результатов.

Главная мечта Ани сегодня – показать себя достойной, чтобы поехать на Олимпийские игры в Токио. Что ж, с такой целеустремленностью, работоспособностью и волей к победе, надо думать, у девушки все получится.

Мы желаем Анне Егоровой новых успехов и надеемся, что еще не раз о ней услышим.