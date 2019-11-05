Почему утонул чемпион по плаванию Николай Петшак

В конце лета этого года в СМИ появилось печальное известие: во время тренировочного заплыва утонул Николай Петшак, известный спортсмен, 64-летний рекордсмен мира по плаванию в холодной воде.

Трагедия произошла в Красноярске, во время очередной тренировки чемпиона. Николай Петшак входил во Всемирную ассоциацию ледяных пловцов, он руководил спортивно-оздоровительным центром холодового плавания «Мегаполюс».

Заключение врачей – захлебнулся

Как сообщили медики, опытнейший пловец, преодолевая в который раз Енисей, банально захлебнулся. По свидетельствам очевидцев, в тот день стояла хорошая погода, никому и в голову бы не пришло ожидать подобной трагедии. Вода в Енисее прогрелась до 15 градусов, а это – большая редкость: обычно пловцам, решившимся плавать в этой реке, приходится довольствоваться 12 градусами.

Тренировался как всегда

На Енисее, за Козьим островом, есть удобный залив, который местные пловцы давно уже приспособили для своих тренировок и соревнований. Там и тренировался в роковой для него день Николай Петшак, — вместе с командой центра «Мегаполюс». Казалось бы, долгие годы тренировки сделали этого человека неуязвимым для коварного Енисея. Оказалось, что – нет…

Заметив, что уплывшего чемпиона долго нет, ребята из команды кинулись его искать. Но было уже поздно.

«В воде не тонет, в огне не горит»

Для всех, кто знал Николая, случившееся стало шоком. Как мог спортсмен, на счет которого – десятки ярких побед в соревнованиях, утонуть буквально в стоячей воде, там, где нет ни течения, ни других опасностей?

Ведь в его жизни каких только приключений не было – Николай Петшак участвовал в экстремальных гонках, при температуре воды один градус, среди бушующих волн, в бурлящем море, в дождь… И никогда с ним ничего не случалось. И вдруг – в сравнительно теплой воде родного Енисея, в знакомом месте…

У него было здоровое выносливое сердце

Еще удивительнее случившееся оттого, что всем было известно – сердце у Петшака здоровое, он всю жизнь занимался спортом, имел первый разряд по велоспорту, был кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике, постоянно участвовал в марафонах.

Мало того – мужчина более 30 лет отработал на железной дороге, а там, как известно, тоже необходимо крепкое здоровье и определенная выносливость. Какая-то роковая случайность, стечение обстоятельств…

Чем был знаменит Николай Петшак?

Он занимался плаванием больше 40 лет. Начиная с 1976 года, Петшак регулярно моржевал, каждую зиму подолгу плавая в открытых водоемах. А началось это увлечение не от хорошей жизни – работая на БАМе, он, как и остальные трудяги, не имел возможности после работы нормально помыться, быт первопроходцев был неустроенным. Вот и приходилось каждый день нырять в ледяную воду – надо же было смыть трудовой пот. Скоро необходимость переросла в увлеченность.

В 1994 году Николай Петшак установил мировой рекорд по пребыванию в холодной воде, — он смог плавать в холодном открытом водоеме 38 минут. Воодушевившись этим успехом, уже 40-летний к тому времени Петшак стал отдавать плаванию все свободное время.

Преодолел вплавь Берингов пролив и пролив Лаперуза

И для своей возрастной группы наш спортсмен достиг отличных результатов. Николай Петшак много раз становился чемпионом России и мира, побеждал в международных соревнованиях, устанавливал мировые рекорды… Несмотря на солидный возраст, Петшак участвовал в сложном заплыве, преодолев Берингов пролив.

Даже в этом году, летом, он участвовал в преодолении пролива Лаперуза, на участке между Сахалином и Японией. Это мероприятие было его давней мечтой, и вот – свершилось. Группа пловцов, в которой плыл Николай Петшак, находилась в воде 20 часов, и это стало рекордом для России.

Николай Петшак всю жизнь пропагандировал спорт вообще и плавание в частности, родной Красноярский край хорошо знал и уважал своего рекордсмена. В 2013 году он участвовал в эстафете – нес Олимпийский огонь в Красноярске.

Как рассказали СМИ друзья и тренеры Николая Петшака, все последние годы он постоянно принимал участие в разнообразных состязаниях по плаванию, проводимых среди ветеранов по этому виду спорта. Холодная вода была для него другом на протяжении долгих лет. И вдруг обернулась врагом…

Так бывает, к сожалению. Но Николай Петшак оставил после себя множество учеников и соратников по центру холодового плавания. И, надо думать, трагическая случайность, отнявшая у мира спорта Николая Петшака, не помешает его друзьям ставить новые рекорды.