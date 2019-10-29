Почему пловчиха Юлия Ефимова не любит корейскую кухню 

Российская пловчиха, как она призналась журналистам, очень страдала на чемпионате мира в Южной Корее, когда приходилось питаться одним Дошираком.

Кроме того, шестикратная чемпионка мира рассказала о себе еще много интересного.

Почему Юлия тренируется не в России, а в Америке

У многих поклонников нашей спортсменки возникает вопрос – по какой причине девушка тренируется не на родине, а в США?

Все очень просто. Решение тренироваться в Америке было принято Юлей довольно давно. Тогда она нашла в этой стране очень хорошего тренера, не упускать же было такую возможность!

Впрочем, в России Ефимова тренируется тоже, только меньше. А еще с ней много занимается ее отец. Он старается по возможности проводить тренировке в той стране, где предстоят соревнования.

«Ужасная еда» на чемпионате мира в Корее

После участия в ЧМ по водным видам спорта, который прошел этим летом в Корее, Юлия вспоминает, в первую очередь, «ужасную еду», по ее собственному выражению. Неизвестно, по какой причине организаторы не позаботились о нормальном питании для спортсменов, только им, как рассказала Юлия, приходилось питаться одним Дошираком.

А по ночам пловцам снились наваристые борщи, разноцветные суши, салаты с крабами и другая нормальная еда.

Историю с допингом восприняла очень тяжело

Когда Юлия узнала впервые, в чем ее обвиняют, она просто потеряла сознание – от неожиданности и возмущения. В тот момент девушка находилась одна в аэропорту, и сотрудники, испугавшись, бросились к ней.

Придя в себя, Ефимова долго не могла справиться с переживаниями. Ведь плавание для нее – вся жизнь, и вдруг… Напомним: после Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году разразился допинговый скандал, в центре которого оказалась и Ефимова. Ее обвинили в употреблении запрещенного препарата с содержанием милдроната. Результат – девушке пришлось распрощаться с американским тренером Дэвидом Сало и начать тренировки под руководством собственного отца.

По словам Юлии, это был настолько трудный момент в ее жизни, которого она не пожелала бы и врагу.

Купальники – только яркие!

Конечно, для любой спортсменки, занимающейся плаванием, огромное значение имеет купальник, в котором она выступает. На вопрос о предпочтениях Юлия Ефимова всегда отвечает, что очень любит купальники ярких расцветок, — они отлично смотрятся в бассейне, по ним легко отличить своего кумира от других участников заплыва.

А вообще-то, призналась Юля, обычно приходится выбирать из того, что предоставляют пловчихам спонсоры. Если есть возможность – купальник подбирается под цвет маникюра и под настроение.

Она не боится старости

Когда журналисты спрашивают Юлию Ефимову – не страшит ли ее грядущая старость? – девушка с улыбкой отвечает – нет! Главное, по словам Юлии, нормально себя чувствовать. И остаться худенькой. А если появятся морщины – не беда.

«На суше я нелепая»

Юлия столько времени проводит в воде, что, по ее собственному признанию, чувствует себя в водной стихии намного комфортнее, чем на суше, — «на суше я нелепая», говорит девушка и добавляет, что ей порой сложно даже на стуле сидеть «нормально», она не знает, куда девать руки.

Словом, настоящая русалка! Ведь даже свободное время Ефимова, как известно, предпочитает проводить на море, реке или у озера, много плавает и просто купается в свое удовольствие.

Не выносит пьяных фанатов

Знаменитости по-разному реагируют на свою славу. Кто-то получает удовольствие, когда к ним подходят на улице, а кого-то это раздражает. Когда Юлию Ефимову спрашивают, к какому типу относится она, девушка обычно отвечает, что ее реакция зависит от тех людей, которые подходят пообщаться и взять автограф.

Если люди адекватные и доброжелательные, она с удовольствием с ними фотографируется и разговаривает. Но бывает, что пообниматься с прославленной чемпионкой и красивой девушкой норовят нетрезвые граждане. В таких случаях Юлия предпочитает уклониться от тесного общения, что вполне понятно.

Смотрит фильмы «Марвел» и обожает сериал «Друзья»

По признанию Юлии Ефимовой, ее любимым сериалом на все времена остаются знаменитые «Друзья», их она готова пересматривать в любое время и с любого места.

Смотрит спортсменка и фильмы компании «Марвел», против которых сегодня ополчились многие известные личности. Правда, девушка видела не все фильмы «Марвел», но в качестве любимого персонажа называет Халка.

А мы желаем Юлии новых побед в бассейнах и на открытой воде, стойкости, удачи и хорошего настроения!