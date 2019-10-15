Как пловчиха Мария Каменева пела в бассейне

Имя этой девушки появилось во многих спортивных изданиях после того, как россияне одержали ряд побед на Кубке мира, прошедшем в начале октября в Будапеште.

В составе сборной России Мария Каменева завоевала одну серебряную и две бронзовые медали, что очень неплохо: девушка показала хороший результат в 100-метровой дистанции на спине (второе место) и пришла третьей, преодолев 5-метровую дистанцию на спине и вольным стилем.

До победы не хватило совсем немного. Но Марию это не должно расстраивать – в ее копилке и так уже немало наград, и впереди, надо думать, новые победы.

Первая крупная победа – в Баку

В плавание Маша пришла сравнительно поздно – мама привела девочку в бассейн, когда той уже исполнилось 10 лет. Это было в Оренбурге – родном городе Марии. Первым тренером Каменевой стал Владимир Кириллов. Под руководством этого наставника Маша принимала участие во всех детских, а потом юношеских и молодежных соревнованиях.

Благодаря своему упорству и способностям Маша добилась многого – уже в 2015 году, в возрасте 16 лет, Каменева завоевала целую коллекцию престижных наград на Европейских играх, проходивших в Баку. Ее копилка пополнилась тогда «золотом» за лучший результат на 50-метровой дистанции вольным стилем, 100-метровку на спине девушка проплыла второй, а за 50-метровую дистанцию на спине и 100-метровку вольным стилем она получила бронзовые медали.

Мало того – из Баку Маша привезла и 5 золотых медалей, полученных в эстафетах. Стало ясно – у юной спортсменки – огромный потенциал. 9 медалей – это настоящий рекорд!

Рекорды и награды

На протяжении последующих лет Мария не раз подтверждала свои лидерские качества и талант спортсменки. На первенстве Европы в Венгрии, проходившем в 2016 году, Каменева установила два рекорда: на этот раз победными дистанциями для нее стали 50 метров вольным стилем и 50 метров баттерфляем. Кроме того, девушка привезла домой 8 медалей – в упорной борьбе она завоевала 4 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых награды.

Отличные результаты Маша показывала и в рамках российских состязаний. Например, Чемпионат России в Казани принес ей два золота – за 50-метровку и 100-метровку на спине. К этим наградам добавились еще две – серебряная и бронзовая.

Звание Мастер спорта – по результатам Универсиады

Показав достойные результаты на Универсиаде 2017 года (3 серебряных медали), Мария стала мастером спорта России международного класса: это почетное звание было ей присвоено министром спорта РФ.

До того как пришла в плавание, была очень стеснительной

В одном из интервью Маша призналась, что прежде, до плавания, она была болезненно стеснительной девочкой. Занятия спортом подарили ей уверенность в себе, в собственных силах, характер сделался более открытым.

Даже удивительно, как такая милая, улыбчивая, красивая девушка могла стесняться себя. Сегодня Маша ведет себя совершенно свободно на публике – с очаровательной улыбкой раздает автографы, с готовностью и искренне отвечает на вопросы, которые задают поклонники и журналисты.

В детстве любила петь во время плавания

В начале своей спортивной карьеры Маша Каменева каждый раз пела, плывя в бассейне, — так ей было интереснее. С тех пор ей ближе вольный стиль, и Маша называет себя спринтером, признаваясь, что длинные дистанции даются ей тяжелее.

Что еще рассказать о спортсменке Марии Каменевой? Она учится на факультете прикладной биотехнологии и инженерии Оренбургского университета, ее любимая книга – «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте, в будущем видит себя тренером. Кстати, своему тренеру Мария очень благодарна – за поддержку во время сложных соревнований. По словам Маши, тренер не нацеливает ее победить во что бы то ни стало, любой ценой, — наоборот, убеждает не думать о результате, а просто плыть так, как она умеет.

Что ж, тактика наставника Марии Каменевой себя оправдывает. Мы желаем Маше новых побед и радости от участия в каждом соревновании!

Напомним, в Будапеште 4-6 октября этого года прошел четвертый этап Кубка мира по плаванию. Российские пловцы завоевали на этих состязаниях 4 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей. Этот результат можно считать отличным. И немалая заслуга в этом принадлежит оренбурженке Маше Каменевой.