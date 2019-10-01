Почему Юлия Ефимова не собирается на Олимпиаду 2024 года 

Легендарная Юлия Ефимова, которую по праву называют суперзвездой мирового плавания, рассказала в программе «Тает лед» о последних событиях своей жизни и объяснила, почему она вряд ли будет участвовать в Олимпийских играх 2024 года.

Ведущий программы, олимпийский чемпион Алексей Ягудин, встречается в эфире с прославленными спортсменами и беседует с ними о многом – о спорте, о личной жизни, о достижениях и неудачах.

На этот раз гостьей программы стала Юлия Ефимова, 6-кратная чемпионка мира по плаванию. Героиня рассказала о том, что мечтает создать в нашей стране собственную профессиональную команду по плаванию, используя для этого западные образцы. Юлия уже пыталась собрать такую команду еще в 2016 году, однако возникла проблема – нехватка финансов. Поначалу спортсменке помогало Министерство спорта, однако очень скоро этих вливаний стало недостаточно и пришлось отложить замысел на более позднее время.

Юлия хотела бы объединить в такой команде пловцов, собранных из разных стран. В ее представлении, это будет, прежде всего, хорошая база плюс отличный тренер, к которому будут приезжать тренироваться сразу несколько десятков пловцов. Возникнет некое подобие соревнований, а в таких условиях каждый проявляет себя по максимуму, так что тренировки в таких условиях могут действительно помочь выявить лучших.

На вопрос, когда именно Юлия займется воплощением мечты, девушка призналась – не раньше, чем через год-полтора. Ведь пока она серьезно занята профессиональной карьерой, а совмещать ее с таким масштабным проектом не получится.

Почему Ефимова ушла от тренера Дэвида Сало?

Этот вопрос спортсменке тоже был задан, и Юлия призналась: расставание получилось вынужденным, от нее ничего не зависело. Просто Дэвиду Сало поступило распоряжение «сверху», от представителей американских властей: прекратить сотрудничество с российской спортсменкой.

Впрочем, и сегодня Ефимова поддерживает с заокеанским тренером хорошие отношения. Они переписываются и перезваниваются, Дэвид порой вносит корректировки в планы Юлии, помогает ей совершенствовать технику, дает другие профессиональные советы.

Самый трудный момент в карьере – угроза недопуска к Олимпиаде-2016

У каждого человека бывают в жизни самые сложные периоды. По признанию Юлии, для нее такой момент пришел в 2016 году, когда ее не хотели допускать к участию в Олимпийских играх. Спортсменка прекрасно понимала: даже если ее действительно не пустят на Олимпиаду, это вовсе не будет означать конец жизни, будут другие соревнования. И все же было очень обидно.

Трудное время длилось полгода. Находясь в постоянном нервном напряжении, Юля часто болела, стресс и несправедливость ее буквально убивали. Хорошая новость о том, что Ефимову все же допустили к Играм, пришла буквально накануне первого старта. И Юлия сумела быстро собраться, мобилизоваться и достойно выступить в Рио, завоевав там две серебряные медали.

Как соперники пытались сломить Юлию Ефимову

Как рассказала Юля, после той истории с допингом, когда российских спортсменов не допускали к Олимпиаде, отношение к ней многих иностранных спортсменов сильно поменялось. Среди них, правда, были и те, которые поддерживали нашу пловчиху. Но все же тех, в ком пришлось разочароваться, оказалось больше.

Однако все изменилось после того, как Юлия проплыла стометровку. В одной из крупных американских газет вышла статья о жизни Юлии. И американцы неожиданно стали сочувствовать спортсменке. Когда Юля выходила на дистанции, она слышала крики американских болельщиков: «Мы любим тебя!». Соперниц, которые вели себя по отношению к ней неспортивно, Юля давно простила, — она незлопамятная.

«Сомневаюсь, что я поеду на Олимпийские игры 2024 года»

Опыт борьбы на Олимпийских играх у Юлии есть. В следующем году пройдет Олимпиада в Токио, которая станет для нее четвертой по счету. Спортсменка отмечает, что каждый раз это становится для нее новым испытанием. Приходится соревноваться с новыми людьми, причем тогда, когда этого меньше всего ожидаешь: помимо привычных соперников вдруг появляются незнакомые.

По словам Юлии, она в каждой своей Олимпиаде участвовала, как в последней, и еще неизвестно, как бы сложилась ее жизнь и карьера, если бы ей удалось выиграть на самой первой Олимпиаде. После участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Юлия сразу сказала тренеру: «Едем в Токио». А вот теперь девушка сильно сомневается в том, что после Токио решит готовиться к следующим Играм, которые пройдут в 2024 году.

В любом случае, мы желаем Юле только побед – во всех соревнованиях!