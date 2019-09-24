Как Игорь Макеев в одиночку переплыл Гибралтар и выдержал 30 км в открытом море

Сентябрь 2019 года принес печальную весть: скончался известный пловец Игорь Макеев. Это произошло после обычной утренней пробежки, которая давно уже стала для 60-летнего спортсмена своеобразным ритуалом.

А ведь всего лишь несколькими днями ранее Макеев поразил всех, проплыв в открытом море 30 километров! Спортсмен-любитель принял участие в Oceanman («Человек океана») – такие название носит заплыв в открытом море, традиционно проходящий в Греции каждый год.

Игорь и раньше не раз выходил победителем в этих соревнованиях, быстрее всех преодолевая дистанцию в 10 километров. А в этом году организаторы решили усложнить задание и установили новую дистанцию – 30 километров. Конечно, это намного тяжелее. И свое согласие на участие в Oceanman выразили немногие – всего 9 пловцов решились бросить вызов океану.

Среди них был и наш Игорь. Он не просто выдержал эти бесконечные 30 километров, но и занял почетное третье место (в свои 60 лет!) — получил титул «Ультрачеловек океана».

Дистанция оказалась очень тяжелой

Надо сказать, открытый океан – это совсем не то, что бассейн или внутренние водоемы. Непредсказуемость погоды, ветер, течение, волны — все это создает дополнительные сложности пловцам. Макеев плыл почти 10 часов. Участников сопровождали катера, которые, во-первых, указывали направление, а во-вторых, обеспечивали питание спортсменов.

Самым трудным участком, по признанию Макеева, стал последний отрезок: началась крупная волна, поднялся сильный ветер… И все же пловец-ветеран справился. Хотя, возможно, перенапряжение сил на этих соревнованиях стало для Макеева роковым: через несколько дней на банальной пробежке у него не выдержало сердце.

Он переплыл Гибралтар

Игорь Макеев был известен и другими своими спортивными подвигами. Например, в 2017 году немолодой пловец из Екатеринбурга преодолел пролив Гибралтар. На это у него ушло 4 часа 37 минут, причем сделал это Игорь в одиночку. Его заплыв вошел в топ-10 всех известных заплывов через пролив.

Как известно, Гибралтар соединяет Средиземное море с Атлантическим океаном, он находится между Европой и Африкой. Этот пролив характеризуется очень сильным течением, так что безумцам, которые решаются пуститься через него вплавь, поневоле приходится развивать высокую скорость.

Заплыву на Гавайях помешали акулы

Отчаянные затеи Игоря на этом не заканчиваются. Еще до Гибралтара он планировал вместе с друзьями устроить заплыв на Гавайях, собираясь проплыть между островами Молокаи и Оаху (именно там находится знаменитая американская военная база Перл-Харбор).

Шестеро храбрецов, среди которых была одна женщина, уже начали заплыв. Они плыли по очереди, ведь ширина выбранного ими пролива – 42 километра. Когда в воде находился Макеев, на 25-м километре (шел уже 9-й час эксперимента), возле катера, на котором отдыхали остальные участники, внезапно появилась стая акул. Макеева срочно эвакуировали на катер.

Позднее героические пловцы вспоминали о том, что у них, с одной стороны, осталось какое-то чувство незавершенности — ведь намеченное не удалось довести до конца. Но, с другой стороны, все они признавались в том, что во время заплыва получили массу адреналина. Волны накрывали их с головой, потом прокатывали вниз с 3-метровой высоты… Тогда они все поняли выражение «щепка в океане» — именно так они себя и чувствовали.

Друзья из Екатеринбурга планировали повторить этот заплыв, надеясь все-таки довести его до намеченного конца. Возможно, они выполнят задуманное. Вот только Игоря Макеева с ними уже не будет. Знаменитого пловца-любителя, поражавшего воображение своей выносливостью и силой воли, побеждавшего в самых экстремальных и рискованных соревнованиях, сразила обыкновенная пробежка.

Известие о неожиданной смерти пловца-экстремала поразило его друзей и знакомых. Игоря все знали как очень сильного и выносливого спортсмена, не раз рисковавшего жизнью, но всегда выходившего победителем в схватке с водной стихией.

Коллеги и ученики Игоря Макеева пишут в соцсетях о том, что он всегда был для них примером, учил всей своей жизнью, как надо любить спорт и сохранять ему преданность. Его называют великим человеком и великим бойцом Отмечают, что в жизни Игорь Владимирович был добрым и скромным, как ребенок.

Хочется верить, что невероятное мужество этого человека, вся его жизнь, наполненная риском и преодолением, не останется забытой, а станет сюжетом захватывающего фильма в жанре спортивной драмы.