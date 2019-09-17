Пловец Райан Лохте хочет победить всех на Олимпиаде в Токио

Американский пловец Райан Лохте, которого обвиняли в уголовном преступлении и применении допинга, планирует вернуться в большой спорт.

Сейчас Райану – 35 лет. Он считается одним из самых титулованных спортсменов США и мира – 6-кратный олимпийский чемпион, а также 18-кратный чемпион мира. Однако на прошедшем в Кванджу чемпионате мира этим летом Лохте не выступал – потому что был дисквалифицирован на 14 месяцев.

Причиной стало нарушение антидопинговых норм. Все произошло еще в мае 2018 года. Райан простодушно опубликовал на своей странице снимок, на котором ему что-то вливали внутривенно. Эта фотография заинтересовала вездесущий допинг-контроль. Несмотря на утверждения Лохте, что ему якобы всего лишь делали инъекцию витаминов, были проведены анализы, и результаты стали неутешительными для спортсмена: было установлено нарушение антидопинговых правил.

Дело не в самом веществе, а в его количестве

Специалисты подтвердили: в организм Лохте за 12 часов попало более 100 мл препарата. И не имеет никакого значения, были это витамины или что-то другое. Важно, что правилами запрещается такой объем инъекций для спортсменов, за исключением специальных медицинских показаний. Другими словами, 100 мл инъекций спортсмен может получить только в стационаре, при хирургическом вмешательстве.

Надо сказать, американский спортсмен еще легко отделался. Если бы такое позволил себе российский спортсмен – по действующему в нашей стране законодательству его бы дисквалифицировали на два года.

Он остается классным пловцом

Однако болельщики во всем мире были потрясены даже не самим фактом дисквалификации, а тем, что Райан сам опубликовал «компромат» на себя, своими руками испортил себе карьеру, опубликовав снимок в соцсети. По сути, это уникальная ситуация. Если бы пловец не обнародовал фото с капельницей, вряд ли кто-то узнал бы о его инъекции.

Да, чемпионат мира в Кванджу Райан пропустил. Но впереди – Олимпиада в Токио, и Лохте прошел отбор в олимпийскую сборную, хоть и с несколько худшими результатами, чем раньше.

Хулиганская выходка на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро

Многим болельщикам хорошо известно о предыдущем скандале, связанном с именем Лохте. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году произошла неприятная история. Райан и еще трое спортсменов, приняв вечером горячительного, отправились гулять. А потом заявили, что на них напали бандиты, переодетые полицейскими, и ограбили, заставив выйти из такси и отняв деньги и ценные вещи.

Парни не учли одного: на заправке, где они якобы подверглись ограблению, установлены видеокамеры. И записи показали: дебош устроили подвыпившие спортсмены, а вовсе не мифические бандиты. Райан и его друзья попросту подрались с охранниками заправки.

Спортсмену грозили 6 месяцев тюрьмы. И его бы посадили, если бы не чистосердечное признание и публичное раскаяние Райана. Тем не менее, Лохте был отстранен от всех серьезных соревнований. Более того – несколько крупных компаний, выступавших его спонсорами, расторгли контракты со скандальным пловцом, вышедшим из доверия.

Признал себя зависимым от алкоголя и пообещал лечиться

Так что пришлось американской звезде пропустить престижные старты в Будапеште в 2017-м. Еще одним наказанием стали 20 часов общественных работ, к которым его приговорил суд.

А в октябре 2018-го болельщики были неприятно удивлены новой выходкой Лохте. Будучи в состоянии опьянения, парень дебоширил в одном из отелей, выбивал двери… Инцидент стал достоянием общественности. Лохте снова пришлось извиняться и оправдываться. Он пообещал лечиться от алкоголизма, подчеркнув, что для него очень важны предстоящие олимпийские игры в Токио, и он не хочет пропустить их из-за своей пагубной зависимости.

И спортсмен сдержал свое обещание. Он прошел 6-месячную реабилитацию. И теперь вовсю готовится к играм в Токио, заявив, что намерен взойти на пьедестал.

Один из лучших

Несмотря на все эти скандальные случаи, Райан Лохте по-прежнему находится в списке лучших пловцов не только Америки, но и мира. Он до сих пор – непревзойденный рекордсмен на 200-метровой дистанции комплексным плаванием.

О многом говорят и завоеванные им 6 олимпийских медалей, и 18 золотых медалей на чемпионатах мира, и другие победы.

Пока никому не известно, как сложится дальнейшая спортивная судьба 35-летнего пловца. За эти годы в спорт пришло молодые и талантливые, сильные и дерзкие. Это в полной мере показал чемпионат мира в Кванджу. Впереди – Олимпиада в Токио, и на ней станет ясно – сумел ли Лохте сохранить свой потенциал, или ему придется уступить дорогу юным соперникам?