Как в российскую пловчиху Ольгу Ключникову влюбились бразильские журналисты

В конце августа этого года в Сан-Паулу состоялся чемпионат мира по плаванию среди слабослышащих. Наша спортсменка Ольга Ключникова привезла оттуда 10 золотых медалей!

Ольга – жительница Пензы. Именно там ее ждали восторженные болельщики-земляки, чтобы выразить свое восхищение и уважение к огромному трудолюбию и настойчивости девушки с нарушениями слуха.

В Бразилии пришлось мерзнуть в холодной воде

Перед самыми соревнованиями Ольга заболела, поэтому было реальное опасение, что на чемпионат она не попадет. Однако сила воли и привычка к собранности сделали свое дело – девушка отправилась в Сан-Паулу. Правда, 17-часовой перелет дался ей нелегко.

И сами соревнования получились изматывающими, особенно на шестой день, когда Ключниковой пришлось преодолевать сразу две дистанции. По словам спортсменки, в тот день постоянно возникали какие-то препятствия: сначала технический фальстарт, потом пловчихам пришлось долго стоять в холодной воде бассейна, ожидая старта… Конечно, все замерзли.

Из-за повышенной влажности воздуха вещи постоянно были сырыми

Как рассказала Ольга Ключникова журналистам, в Бразилии вообще пришлось мириться со многими неудобствами. Окна комнаты, в которой ее поселили, выходили прямо на взлетную полосу аэродрома, так что постоянно был слышен гул взлетающих самолетов.

Кроме того, вещи долгое время после стирки оставались влажными, — такие там особенности воздуха.

Еще одна трудность – девушкам пришлось соревноваться, не пользуясь услугами массажиста, — его попросту не было в команде.

Самая дорогая из 10 медалей – за 100-метровку вольным стилем

Конечно, журналисты не могли не спросить нашу чемпионку, – какую из 10 завоеванных в Бразилии золотых медалей она считает для себя самой дорогой? Ольга призналась, что каждая из наград по-своему ценна для нее, однако на особом месте – медаль за 100-метровку вольным стилем, которую девушка плыла в последний день.

К тому времени уже чувствовалась сильная усталость. Между тем, предстояло собрать в кулак всю свою волю и все силы: соперницы Ключниковой оказались по-настоящему сильными.

А усталость не могла не накопиться. Дело в том, что во всех эстафетах Ольга плыла первый этап, то есть создавала своеобразный «задел» для российских спортсменов, которые шли за ней. А это значит, что выкладываться девушке пришлось по максимуму.

Проиграла мужчине одну секунду

Во время комбинированной эстафеты наша спортсменка всего лишь секунду уступила пловцу-мужчине. Ключникова призналась, что это было для нее очень неприятным эпизодом, потому что она не любит проигрывать и привыкла стремиться к лучшим результатам.

Бразильские журналисты: «Чудо-женщина!»

В Бразилии, как известно, нет недостатка в знойных красавицах, там привыкли к красивым женщинам. И все же Ольга Ключникова произвела на местных жителей огромное впечатление – причем не только своей привлекательной внешностью нежной русской красавицы, но и способностью побеждать раз за разом, несмотря на кажущуюся хрупкость.

После победы Ольги на дистанции 50 метров баттерфляем бразильская пресса даже прозвала ее «чудо-женщиной», отдавая должное невероятном спортивному таланту нашей Ольги и ее силе воли.

Ольга подчеркивает во всех интервью: ей интересно бороться, только когда сложно! Когда рядом – достойные сильные соперники, когда нужно плыть дистанции различной сложности. А если все дается легко – это ее не «заводит».

Впереди – новые вершины

Долго отдыхать Ключникова не привыкла. Поэтому, едва вернувшись из Бразилии и позволив себе недельку отдыха, она планирует приступить к новым упорным тренировкам. Ведь совсем скоро, в 2021 году, — сурдолимпийские игры, и Ольга намерена вернуться с них победительницей. Основания для этого у девушки есть, — в предыдущих Играх, в Турции, она собрала неплохой урожай, завоевав 5 золотых медалей.

Тренер Галина Долгова: «Она достойно выдержала»

В спорте Ольга – с 7 лет, сейчас ей 30. Все эти годы с ней занимается тренер Галина Долгова. Она подтвердила, что эти 6 дней в Бразилии были для спортсменки очень нелегкими. По словам Галины Вячеславовны, Ольге приходилось стартовать по 4-5 раз в день, на последний день легла двойная нагрузка, — она плыла 100-метровку на спине и 100-метровку кролем с разницей всего в один заплыв, не успев как следует отдохнуть.

Однако финал получился триумфальным. По итогам чемпионата Ольгу Ключникову назвали лучшей спортсменкой прошедших соревнований.

По словам тренера, секрет успеха Ольги – это спортивный талант, к которому прилагается невероятное трудолюбие.

Что ж, нам остается поздравить Ольгу Ключникову с яркой победой и пожелать новых успехов – на сурдолимпиаде в 2021 году и во всех остальных соревнованиях!