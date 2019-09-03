Почему пловца Антона Чупкова подвела тактика «держаться за спинами соперников» 

На чемпионате мира в Южной Корее наш спортсмен завоевал золото на 200-метровой дистанции брассом и установил новый мировой рекорд.

Перед тем, как выйти на старт, Антон, по его признанию, дал себе установку: «Дать бой, плыть и терпеть!»

В свои 22 года Чупков – обладатель золотых медалей самых престижных чемпионатов: мира, Европы и России. Кроме того, в его копилке – почетная бронзовая награда, которую он добыл в честном бою на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

В плавании с 5 лет

Когда умер отец, Антону было всего 6 лет. Маме пришлось приложить немало усилий, чтобы воспитать единственного сына без мужской поддержки. Наверное, в каком-то смысле поддержкой стал для Антона спорт — в бассейн он пришел 5-летним малышом. Мама привела его туда «для здоровья», но очень скоро стало ясно: у ребенка есть серьезный потенциал.

И в 11 лет Антон стал заниматься с новым тренером, который решил готовить его к серьезным соревнованиям. Александр Немтырев и сегодня остается наставником Антона Чупкова, вместе они добились уже многого.

Спортивные достижения — без отрыва от учебы

Именно новый тренер определил, что «фирменным» стилем Антона является брасс, хотя и в баттерфляе он показывал отменные успехи. Несмотря на плотный график тренировок, Антон старался не пропускать школьные уроки, из которых интереснее всего для него были физика и русский язык.

А после окончания школы юноша без особого труда поступил на физкультурный факультет МГУ. Успел он и в армии послужить – разумеется, его призвали в спортивную роту.

Первые победы

Физические данные (рост – 188 см, вес – 71 кг) позволяют Антону Чупкову успешно выступать в соревнованиях, где он демонстрирует свой безупречный брасс. В 2013 году его включили в состав молодежной сборной России.

Чемпионат Европы среди юниоров, на котором Чупков выступил в 2014 году, принес ему 2 бронзовые и 1 серебряную медали. А уже на юношеских Олимпийские игры Антон завоевал 5 медалей, 2 из которых стали золотыми.

2015 год стал годом новых достижений для Антона: на 200-метровке брассом он стал лучшим на чемпионате России, а затем последовали 4 победы на Европейских играх. Мало того – Чупков сумел установить юношеский рекорд и завоевать 4 золота на чемпионате мира среди юниоров.

Не обошлось и без провалов

Никогда не бывает так, чтобы все шло гладко. И в карьере Антона Чупкова случались неудачи. В том же 2015 году, например, его постигла дисквалификация на 200-метровке на чемпионате Европы. Антон попытался реабилитироваться на стометровке, но эта дисциплина принесла ему лишь 8-е место.

Олимпийские медали

Зато уже в 2016 году, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, молодой спортсмен показал высокие результаты. Его «коронная» дистанция 200 метров брассом принесла Антону бронзовую медаль, и его показатели не дотягивали до серебра и золота каких-то несколько сотых секунды.

Потом Чупков пояснил журналистам: он вполне мог победить, но совсем чуть-чуть не рассчитал — применил особую тактику, решив плыть «за спинами» соперников первые 150 метров, а потом резко прибавил скорость, но ему не хватило времени и пары метров бассейна.

Новые чемпионаты – новые победы

Рекордсменом Антон Чупков стал в 2017 году, на чемпионате мира в Будапеште. Именно там он сумел финишировать не просто с лучшими результатами – а с рекордными. До него лучшие показатели на 200-метровой дистанции брассом были у Дмитрия Баландина (2:07,46), а Антон Чупков проплыл это расстояние за 2:06,96.

И вот – новый чемпионат мира, в Кванджу, и новый мировой рекорд — 200 метров Чупков проплыл на этот раз за 2:06,12. По мнению тех, кто хорошо знает Антона, победить ему помогли бесспорные лидерские качества, а также правильный настрой перед заплывом. Помните – «Дать бой, плыть и терпеть!»?

Впереди – Олимпиада в Токио

Главная сегодняшняя цель российского спортсмена – попасть в сборную страны для поездки на Олимпийские игры в Токио в будущем году. И там – показать по-настоящему высокий класс! Уж для этого Антон приложит все усилия.

Этим летом он окончил университет, получил диплом, так что учеба больше не будет отвлекать Антона от спортивных достижений.

Что же касается личной жизни – то наш пловец пока еще не женат, но надеется в ближайшем будущем встретить девушку, которую полюбит и с которой захочет связать свою судьбу. Правда, девушки, которые активно пишут ему в Instagram, Антона не интересуют. Он убежден, что мужчина должен добиваться женщины, ее расположения, завоевывать ее.

Мы надеемся, что все у Антона получится – и в спорте, и в личной жизни!