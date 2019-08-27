ПЛАВАНИЕ Владислав Гринев впервые за 16 лет завоевал награду для России на «королевской стометровке»
ПЛАВАНИЕ

Владислав Гринев впервые за 16 лет завоевал награду для России на «королевской стометровке»

Ольга Моисеева

Чемпионат мира по водным видам спорта, прошедший этим летом в Южной Корее, принес нам много приятных сюрпризов. Наши пловцы завоевали на нем целую коллекцию престижных наград.

Один из тех, кто порадовал любителей плавания, стал Владислав Гринев. Этот 23-летний спортсмен сумел сделать то, что российским пловцам не удавалось вот уже 16 лет: стать призером «королевской стометровки» вольным стилем. Владислав стал обладателем бронзовой медали, и это настоящий прорыв для нашей сборной!

Кроме того, он принес в копилку России серебро и бронзу, завоеванные в эстафетах. Интересно, что в 17-летнем возрасте Владислав Гринев собирался бросить плавание. Но, к счастью болельщиков, передумал!

Гринев открыл «новую страницу» российского плавания

Владислав Гринев. Фото
Владислав Гринев. Фото: Инстаграм

Медаль за дистанцию 100 метров вольным стилем в последний раз до Гринева оказывалась у России в далеком 2003 году. Тогда героем стометровки стал Александр Попов, взявший в этой дисциплине золото.

И вот спустя 16 лет у нас снова есть медаль за «королевскую стометровку» — результат, на который мы уже устали надеяться.

При этом для Гринева это первая личная награда, предыдущие медали были получены в эстафетах, то есть в составе команды.

Трудный путь к пьедесталу

Владислав Гринев. Фото
Владислав Гринев. Фото: Инстаграм

Прежде чем поехать на чемпионат мира, спортсмены проходят отборочные соревнования внутри страны. И на этот раз Владу Гриневу пришлось на этих соревнованиях несладко. Будто сама судьба ополчилась против него – оставалось буквально несколько дней до старта, когда на спортсмена набросились разные напасти. Сначала он подвернул ногу, потом началась аллергия, потом – другие проблемы со здоровьем…

По словам Гринева, собраться и достойно выступить ему помог тренер, который поверил в своего подопечного. И результаты чемпионата России позволили Владиславу занять место в сборной страны для поездки в Южную Корею, в город Кванджу.

На чемпионате мира многие говорили, что Владислав плывет красиво и легко, на первый взгляд – совершенно без напряжения. Спортсмен признается, что ему самому нравится его техника, но о красоте гребка он при этом думает в последнюю очередь, для него главное — скорость. А красота, по-видимому, служит своеобразным бонусом — он просто не может иначе.

Умение не реагировать на провокации

Владислав Гринев. Фото
Владислав Гринев. Фото: Инстаграм

По рассказам Владислава Гринева и других пловцов, во время серьезных международных соревнований нередко случаются провокации. Например, бывали умышленные фальстарты – для того, чтобы находящийся рядом сильный соперник тоже по реакции «стартанул» раньше положенного.

Опытные тренеры всегда предупреждают спортсменов: следите за этим внимательно! Впрочем, как признался Гринев, на соревнованиях в Кванджу ничего подобного не наблюдалось, борьба велась честно.

Еще один важный момент, помогающий достичь успеха — это способность понимать, в чем твои слабые стороны. Например, Владислав Гринев признается: у него пока нет мощного старта, необходимо учиться начинать заплыв на 100 метров быстрее. Дело в том, что со своим тренером Владислав все это время отрабатывал, в основном, вторую половину заплыва.

Как показал чемпионат – правильно делали, вторая половина получилась сильной и принесла нашему спортсмену награду. А поработать над стартом у него еще есть время – Олимпиада в Токио – в следующем году, так что, безусловно, Владислав покажет отличные результаты и там.

Конечно, чтобы добиться таких высоких результатов, необходимы серьезные тренировки. Гринев, например, в обычное время плавает в бассейне по 5 километров в день, а когда наступает период интенсивной подготовки к соревнованиям – увеличивает ежедневную дистанцию до 12 километров.

Почему Гринев чуть не бросил плавание

Владислав Гринев (в центре). Фото
Владислав Гринев (в центре). Фото: Инстаграм

Москвич Владислав Гринев начал заниматься плаванием в 7 лет. Этот вид спорта всегда ему очень нравился, но к 16–17 годам юноша намеревался расстаться со спором. Дело в том, что никаких особых достижений у него к этому времени не наблюдалось, а плавать просто так становилось неинтересно.

Впрочем, парень изменил свое мнение довольно быстро: близились выпускные экзамены, нужно было поступать в институт, а ведь не секрет, что спортсменам это сделать несколько легче.

Все получилось, как он задумал. Влад поступил в аграрный университет, продолжая активно заниматься плаванием. Сейчас он учится уже в магистратуре, и его успехи в спорте теперь не вызывают никаких сомнений. Три медали на чемпионате мира – это просто отличный результат.

Пусть и дальше у Владислава Гринева получается все, что он задумал!

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

плавание

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Владислав Гринев впервые за 16 лет завоевал награду для России на «королевской стометровке»
Интересно?
Поделись с друзьями: