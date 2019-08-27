Владислав Гринев впервые за 16 лет завоевал награду для России на «королевской стометровке»

Чемпионат мира по водным видам спорта, прошедший этим летом в Южной Корее, принес нам много приятных сюрпризов. Наши пловцы завоевали на нем целую коллекцию престижных наград.

Один из тех, кто порадовал любителей плавания, стал Владислав Гринев. Этот 23-летний спортсмен сумел сделать то, что российским пловцам не удавалось вот уже 16 лет: стать призером «королевской стометровки» вольным стилем. Владислав стал обладателем бронзовой медали, и это настоящий прорыв для нашей сборной!

Кроме того, он принес в копилку России серебро и бронзу, завоеванные в эстафетах. Интересно, что в 17-летнем возрасте Владислав Гринев собирался бросить плавание. Но, к счастью болельщиков, передумал!

Гринев открыл «новую страницу» российского плавания

Медаль за дистанцию 100 метров вольным стилем в последний раз до Гринева оказывалась у России в далеком 2003 году. Тогда героем стометровки стал Александр Попов, взявший в этой дисциплине золото.

И вот спустя 16 лет у нас снова есть медаль за «королевскую стометровку» — результат, на который мы уже устали надеяться.

При этом для Гринева это первая личная награда, предыдущие медали были получены в эстафетах, то есть в составе команды.

Трудный путь к пьедесталу

Прежде чем поехать на чемпионат мира, спортсмены проходят отборочные соревнования внутри страны. И на этот раз Владу Гриневу пришлось на этих соревнованиях несладко. Будто сама судьба ополчилась против него – оставалось буквально несколько дней до старта, когда на спортсмена набросились разные напасти. Сначала он подвернул ногу, потом началась аллергия, потом – другие проблемы со здоровьем…

По словам Гринева, собраться и достойно выступить ему помог тренер, который поверил в своего подопечного. И результаты чемпионата России позволили Владиславу занять место в сборной страны для поездки в Южную Корею, в город Кванджу.

На чемпионате мира многие говорили, что Владислав плывет красиво и легко, на первый взгляд – совершенно без напряжения. Спортсмен признается, что ему самому нравится его техника, но о красоте гребка он при этом думает в последнюю очередь, для него главное — скорость. А красота, по-видимому, служит своеобразным бонусом — он просто не может иначе.

Умение не реагировать на провокации

По рассказам Владислава Гринева и других пловцов, во время серьезных международных соревнований нередко случаются провокации. Например, бывали умышленные фальстарты – для того, чтобы находящийся рядом сильный соперник тоже по реакции «стартанул» раньше положенного.

Опытные тренеры всегда предупреждают спортсменов: следите за этим внимательно! Впрочем, как признался Гринев, на соревнованиях в Кванджу ничего подобного не наблюдалось, борьба велась честно.

Еще один важный момент, помогающий достичь успеха — это способность понимать, в чем твои слабые стороны. Например, Владислав Гринев признается: у него пока нет мощного старта, необходимо учиться начинать заплыв на 100 метров быстрее. Дело в том, что со своим тренером Владислав все это время отрабатывал, в основном, вторую половину заплыва.

Как показал чемпионат – правильно делали, вторая половина получилась сильной и принесла нашему спортсмену награду. А поработать над стартом у него еще есть время – Олимпиада в Токио – в следующем году, так что, безусловно, Владислав покажет отличные результаты и там.

Конечно, чтобы добиться таких высоких результатов, необходимы серьезные тренировки. Гринев, например, в обычное время плавает в бассейне по 5 километров в день, а когда наступает период интенсивной подготовки к соревнованиям – увеличивает ежедневную дистанцию до 12 километров.

Почему Гринев чуть не бросил плавание

Москвич Владислав Гринев начал заниматься плаванием в 7 лет. Этот вид спорта всегда ему очень нравился, но к 16–17 годам юноша намеревался расстаться со спором. Дело в том, что никаких особых достижений у него к этому времени не наблюдалось, а плавать просто так становилось неинтересно.

Впрочем, парень изменил свое мнение довольно быстро: близились выпускные экзамены, нужно было поступать в институт, а ведь не секрет, что спортсменам это сделать несколько легче.

Все получилось, как он задумал. Влад поступил в аграрный университет, продолжая активно заниматься плаванием. Сейчас он учится уже в магистратуре, и его успехи в спорте теперь не вызывают никаких сомнений. Три медали на чемпионате мира – это просто отличный результат.

Пусть и дальше у Владислава Гринева получается все, что он задумал!