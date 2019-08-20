Андрей Минаков: что мы знаем об одном из лучших пловцов России

17-летний россиянин Андрей Минаков стал главным открытием чемпионата мира по водным видам спорта 2019 года в Южной Корее.

Соревнования в Кванджу сделали юного спортсмена трехкратным призером. До него медалей за 100-метровку с чемпионатов мира не привозил даже легенда российского плавания Евгений Коротышкин, а ведь он на протяжении многих лет был капитаном нашей сборной.

А Минаков завоевал серебро на 100-метровой дистанции баттерфляем, причем дважды установил рекорд России – в полуфинале и финале. «Звезда баттерфляя» — теперь Андрея Минакова величают именно так, возлагая на юношу огромные надежды в преддверии Олимпиады 2020 года.

До плавания занимался горными лыжами

Андрей увлекался спортом с раннего детства, но поначалу его привлекали горные лыжи, — он начал тренировки еще в 6-летнем возрасте. Уже 8-летним мальчишкой он без труда осваивал взрослые сложные трассы, а в 9 лет получил второй взрослый разряд.

Но, во-первых, горными лыжами можно было заниматься только зимой, во-вторых, из Питера, где родился и рос Андрей, ему приходилось ездить в горы. Поэтому родители, поразмыслив, отвели сына в бассейн, где можно тренироваться круглый год.

Очень быстро наметились первые успехи, и тренеры посоветовали остановить выбор именно на плавании и заниматься им серьезно. Андрей так и сделал. Горные лыжи он, однако, любит до сих пор, и, если появляется возможность, уезжает в горы покататься.

Болельщик «Зенита»

Любимая футбольная команда Андрея – «Зенит», он с удовольствием ходит на матчи с участием «сине-бело-голубых».

Мечтает построить в Питере крутой бассейн

Андрей Минаков признается, что, хотя в Санкт-Петербурге достаточно хорошие бассейны, в которых можно достойно готовиться к соревнованиям, он мечтает построить в городе свой бассейн – по-настоящему профессиональный.

Молодой человек понимает, что для осуществления мечты понадобится много денег. Он уже сейчас пробует зарабатывать – вкладывался с друзьями в биткоины, иногда играет на курсах валют…

Пока еще не определился, по какой специальности учиться

Андрей только окончил школу. Свою дальнейшую специальность видит пока неясно, знает только, что хотел бы заниматься биологией, медициной или фармакологией. Юноша не торопит события, чтобы потом не жалеть о сделанном второпях выборе профессии.

Долгожданные победы в баттерфляе

С самого детства Минаков стал показывать хорошие результаты в баттерфляе. Надо сказать, что баттерфляй считается наиболее сложным стилем, в этом виде плавания Россия уже давно не занимала призовых мест.

Так что Андрея недаром называют одним из «лучших дельфинов» страны, все дальнейшие надежды отечественного плавания относительно баттерфляя связаны именно с ним.

Победы начались еще в 2017 году

Именно тогда 15-летний Андрей выиграл на первенстве России 6 золотых медалей, причем 2 из них он получил за 100-метровку вольным стилем и баттерфляем.

Европейский юношеский олимпийский фестиваль принес Минакову еще 6 наград. По результатам соревнований юношу включили в состав сборной России, отправлявшейся на чемпионат мира в Индианаполис (США). Юниорское первенство принесло нашему спортсмену 3 медали. И это все – только за один год!

2018 год принес новые достижения: на юниорском первенстве Европы в копилку Андрея добавились 5 золотых и 2 серебряных медали. Конечно, успешный пловец поехал в составе нашей сборной в Буэнос-Айрес, где проходили III юношеские Олимпийские игры, и там Андрей завоевал 6 золотых наград, добавив к ним 1 серебряную. На 100-метровой дистанции баттерфляем, кроме того, Минаков установил новый рекорд России.

И, наконец, 2019 год, — еще один год в числе победных. После победы на взрослом чемпионате России Андрея решено было включить в состав сборной, отправляющейся на чемпионат мира. И вот – результат: серебро в предварительном заплыве кролем в эстафете 4х100 метров, серебро в финальном заплыве баттерфляем, бронза в комбинированной эстафете 4х100 метров, плюс дважды побитый собственный рекорд.

Этот светловолосый широкоплечий атлет с обаятельной улыбкой, похоже, еще не раз удивит и порадует своих болельщиков, побеждая в новых соревнованиях. А пока он учит итальянский язык (английский знает в совершенстве, серьезно занимается им с детства), мечтает заработать денег на крутой бассейн в Питере и, конечно же, продолжает много тренироваться.

Пожелаем Андрею Минакову новых успехов в спорте, — он, безусловно, их достоин!