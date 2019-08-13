Почему пловец Евгений Рылов остался недоволен выступлением на ЧМ-2019

На недавно прошедшем Чемпионате мира по водным видам спорта в Южной Корее Евгений Рылов завоевал 5 медалей – золотую, три серебряные и одну бронзовую.

При этом сам пловец признался, что оценивает свое участие в чемпионате на «тройку». Да, вот такой скромный и требовательный к себе Евгений Рылов – 22-летний сержант полиции.

«Плавание полезно для здоровья»

Все началось, когда мальчику Жене исполнилось 6 лет. Слабенький, хиленький, он постоянно болел, и обеспокоенные родители прислушались к совету врачей – записать ребенка в бассейн, мол, плавание укрепляет иммунитет и вообще полезно для здоровья. Затея пришлась мальчику по душе – он любил воду, любил купаться, мог часами плескаться в ванне.

А спустя короткое время из детского «лягушатника» длиной 15 метров его перевели в группу спортсменов – чтобы тренировался всерьез. И он упорно тренировался, наращивая силу и выносливость.

В 8 лет Женя неудачно упал с горки. Результат – компрессионный перелом позвоночника. Неизвестно, как бы эта травма повлияла на его дальнейшую жизнь, если бы организм не был подготовленным – по словам врачей, за 2 года занятий плаванием у мальчика уже появился мышечный корсет, поэтому он довольно быстро сумел восстановиться.

Почему он выбрал плавание, а не футбол

Отец Жени – футболист, играл за «Уралмаш». Одно время и сам Евгений пристрастился к футболу, успевал совмещать тренировки в бассейне и на поле. Но через некоторое время понял: командная игра – не для него.

Как признается спортсмен, его раздражают «халявщики» — то есть игроки, которые не отдают себя игре полностью, работают вполсилы, не доигрывают. В таких случаях Женя начинал горячиться, взрывался, возмущался.

Поэтому, когда встал вопрос о выборе, он, не задумываясь, отдал предпочтение плаванию. В этом виде спорта каждый отвечает за свой результат, ни за чью спину не спрячешься.

С самого начала – яркие победы

В 15 лет Евгений Рылов впервые принял участие в серьезных соревнованиях – на V летней Спартакиаде учащихся. Это было в 2011 году, и школьник Рылов привез с этих состязаний золотую медаль, победив соперников в дистанции 50 метров на спине.

А уже через 2 года Евгений установил 2 юношеских рекорда России, быстрее всех преодолев на спине 100 и 200 метров.

И в юниорском первенстве Европы 2014 года он стал лучшим, а потом завоевал 3 золотые медали на юношеских Олимпийских играх в Китае.

«Я просто плыл»

После таких успехов, наверное, не страшно было выходить на новый уровень – участвовать во взрослых соревнованиях. Женя принял участие в Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро – и показал отличные результаты, привезя домой бронзовую медаль. По итогам этой Олимпиады наш пловец был награжден Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, ему было присвоено звание мастера спорта.

Когда у Жени спрашивают, волновался ли он на чемпионате мира в Корее, он отвечает: «Я просто плыл». Волновался, конечно… Надо думать, лето 2019 года запомнится Евгению надолго: столько медалей, столько побед.

Сам он, впрочем, относится к себе очень строго и требовательно. Евгений признался, что не вполне доволен тем, как он выступил в Корее. «Везде чуть-чуть что-то отдаю», — по его выражению. Рылов считает, что проблема — в стартах: у него не получается выполнить их спокойно. Что же, у него есть, над чем работать во время подготовки к Олимпиаде будущего года: спортсмен планирует за этот год подготовить стабильный старт для стометровки, чтобы показать еще более впечатляющие результаты.

А оценивая свое выступление на дистанции 50 метров, Евгений говорит, что он слишком сильно «зарылся в воду», из-за чего пришлось выполнять много лишних движений. Израсходовал чересчур много энергии, поэтому до полной победы не хватило буквально одного шага. Наверное, это очень здорово – такая самокритичность и умение видеть собственные недочеты.

Как тренируются чемпионы

Каждое утро Евгений Рылов встает в 7.30. Собирается на тренировку, завтракает, проводит разминку, а в 9 часов начинается тренировка в бассейне. Плаванию отдается 2 часа, затем обязательно нужно провести растяжку – мышцы нуждаются в восстановлении.

Если в этот день планируется силовой блок, то в течение часа спортсмен занимается в тренажерном зале.

Количество километров, которые он проплывает в день, зависит от многого. Например, в начале сезона Рылов преодолевает 5-6 километров ежедневно, затем увеличивает дистанцию до 8 километров. Перед самыми соревнованиями нагрузки снова снижаются до 4 километров в день – чтобы накопить силы перед ответственными состязаниями.

Напомним еще раз: на чемпионате мира в Кванджу Евгений Рылов завоевал сразу 5 медалей – наша сборная не знала такого на протяжении десятков лет. Мы желаем Евгению новых побед, которые принесут славу российскому спорту!