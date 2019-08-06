Пять перспективных российских пловцов по итогам чемпионата в Корее 

Завершился Чемпионат мира по водным видам спорта в Южной Корее. Для россиян эти соревнования стали не просто успешными – 16 наград являются лучшим достижением за последнее время.

Чемпионат в Кванджу ясно показал: в российском спорте появились новые имена, и молодые пловцы смогут через год, на Олимпийских играх в Токио, побороться за высшие награды наряду с ветеранами. Мы решили познакомить вас с пятеркой самых перспективных российских пловцов, которые произвели фурор в Южной Корее своими выступлениями.

Евгений Рылов – 5 наград

Этот парень просто потряс всех зрителей, причем не только безупречными выступлениями, но и невероятным максимализмом и самокритичностью. Принеся в копилку нашей сборной сразу 5 наград (такого не происходило уже десятки лет!), Евгений Рылов признался, что недоволен своим результатом.

Возможно, он в чем-то и прав. Ведь Евгений все-таки позволил обогнать себя китайскому спортсмену на 100-метровой дистанции, получив лишь серебряную медаль. А спустя пару дней, выступая в смешанной комбинированной эстафете, на такой же стометровке Женя показал невиданный результат – эх, если бы он проплыл так в финале, китаец бы точно остался позади!

Своей «коронкой» Рылов считает дистанцию 200 метров. И здесь он выложился по полной, взяв заслуженное золото. Результат на 50-метровой дистанции принес ему серебро. Второе место он завоевал и в кролевой эстафете. В смешанной эстафете наша команда стала третьей, так что чемпионат в Кванджу принес Евгению золотую, бронзовую и две серебряные медали.

Юлия Ефимова – самая титулованная спортсменка России по итогам Чемпионатов мира

Если посчитать все награды, добытые Юлией Ефимовой на чемпионатах мира, то получается, что на сегодняшний день она – самая титулованная российская спортсменка. У нее даже больше медалей, чем у легенды отечественного спорта – Александра Попова. Вместе с наградами, полученными в Южной Корее, в копилке Юли – 16 медалей мировых чемпионатов, из них 6 золотых.

В Кванджу Ефимова стала третьей в соревнованиях по неолимпийскому спринту. На 100-метровой дистанции спортсменка показала второй результат. Зато она стала победительницей на дистанции 200 метров.

Антон Чупков – помогла мудрая тактика

Заплыв брассом на 200 метров, победу в котором предсказывали Антону Чупкову, принес нашему пловцу лишь серебро. Зато в финальном заплыве ему не было равных. Интересна тактика Антона: в первый поворот он вошел лишь восьмым, спокойно позволив остальным участникам опередить себя, и дальше продолжал плыть в арьергарде. Зато, выйдя на финишную прямую, Антон развил невероятную скорость, легко обогнав уставших соперников.

В итоге – победа, что вполне закономерно, а плюс к этому – новый рекорд мира: Чупков преодолел 200 метров за 2:06,12.

Кроме того, Антон завоевал бронзу в комбинированной эстафете, и это тоже достойный результат.

Владислав Гринев – впервые за 16 лет завоевал для России призовое место в королевской стометровке

Победить на королевской стометровке вольным стилем или хотя бы занять призовое место России не удавалось уже довольно давно – с тех пор, как в соревнованиях участвовал Александр Попов. Оставалось только смириться с тем, что мы снова и снова уступаем в этом виде состязаний.

Так продолжалось до ЧМ в Кванджу. Наш Владислав Гринев сумел добыть бронзу в королевской стометровке. Эта медаль далась спортсмену нелегко – сражение получилось невероятно тяжелым, 23-летнему пловцу пришлось напрячь все силы. Зато – впервые за последние 16 лет! – представитель России взошел на пьедестал почета, получив награду за результат в этом виде соревнований.

Кроме того, Владислав добыл серебро и бронзу в эстафетах. Надо сказать, 23 года по меркам спорта – достаточно солидный возраст. В 17 лет Гринев вообще собирался бросить плавание. Хорошо, что он этого не сделал! Будем ждать новых побед от перспективного спортсмена.

Андрей Минаков — «звезда баттерфляя»

17-летний Андрей Минаков – настоящее открытие прошедшего в Кванджу чемпионата мира. Теперь его называют не иначе как «звездой баттерфляя», причем его звездность – мирового уровня.

Помимо баттерфляя, Андрей показал отличные результаты в предварительном заплыве кролевой эстафеты – в нашу копилку добавилась серебряная медаль.

Однако его главным успехом на ЧМ в Южной Корее стало серебро на 100-метровке баттерфляем. В этой дисциплине Минаков показал рекордные для России результаты, причем дважды – сначала в полуфинале, а затем улучшил свои цифры в финале.

Под занавес соревнований Андрей стал обладателем бронзовой медали в смешанной эстафете.

Специалисты уверяют: после этого чемпионата ситуация с водными видами спорта в России кардинально изменится. После долгого перерыва мы опять показываем отличные результаты. А вы верите в то, что новое поколение пловцов еще покажет всему миру на предстоящей Олимпиаде, кто лучший?