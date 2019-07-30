Как Россия взяла золото на Чемпионате мира в Корее

На Чемпионате мира в городе Кванджу наши синхронистки показали самый высокий класс.

Особенно пристальное внимание зрителей было приковано к выступлению дуэта Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко – девушки показали сложнейшие элементы, — впрочем, как и российская команда из 8 синхронисток и смешанный дуэт Александр Мальцев – Майя Гурбанбердиева.

Кванджу – «генеральная репетиция» перед Олимпиадой

Спортсмены, отправившиеся на состязания в Корею, хорошо осознавали: это – отличная генеральная репетиция, ведь всего через год, в 2020-м – Олимпийские игры в Токио. К тому же Токио находится практически в одном часовом поясе с Кванджу – это тоже немаловажный фактор.

Почему на успехи синхронисток обращают мало внимания?

Победы российских синхронисток давно уже стали настолько обыденными и привычными, что вызывают на удивление мало эмоций. Очередная победа – ну что ж, молодцы, иначе и быть не могло. При этом мало кто из зрителей задумывается, какой ценой в копилку страны попадают эти медали.

Ведь синхронное плавание – один из тяжелейших видов спорта, несмотря на всю внешнюю легкость, утонченность и элегантность. Может быть, когда-нибудь публика действительно по-настоящему оценит изнурительный труд этих улыбчивых милых девушек, хрупких и одновременно невероятно сильных.

Наши дуэты – лучшие

В очередной раз российский дуэт по синхронному плаванию доказал свое бесспорное превосходство. Выступление двух Светлан — Ромашиной и Колесниченко – оказалось непревзойденным и с точки зрения техники, и с точки зрения красоты и зрелищности.

Девушки выступили с авангардным номером «Фантастический Токио», под музыку, которая будто пришла к нам из будущего. Тренер дуэта Татьяна Данченко призналась: она так и хотела – сделать номер немного «странноватым», чтобы привлечь больше внимания. И ей это удалось. Постмодерн плюс динамика плюс невероятно высокий технический уровень, — и вот уже золото чемпионата в копилке России.

В этой победе (как и в других победах наших синхронисток) нет ничего удивительного. Девушки привычно работают в таком темпе, который выдержит не каждый мужчина – 10-часовые ежедневные тренировки для них проза жизни.

Готовя очередную программу, спортсменки обычно ориентируются не на соперниц, а на себя самих: каждый раз они представляют еще более сложные номера, чем на предыдущих соревнованиях. И кажется, что дальше усложнять уже некуда, — и все равно они все дальше отодвигают границы, тренируясь и выступая на пределе человеческих возможностей.

Королева Светлана Ромашина

Казалось бы, это невозможно – за 14 лет не проиграть в международных соревнованиях ни разу. А Светлане Ромашиной это удалось. Начиная с 2005 года, она всегда – лучшая. Вот и в этом году в Корее она еще раз доказала свое превосходство, добавив в свою копилку еще несколько медалей, — всего их у нее теперь 21!

Ее называют лучшей синхронисткой планеты, и с этим не поспоришь. Родив дочку в ноябре прошлого года, Светлана сумела быстро восстановиться и продолжить свое триумфальное шествие к вершинам синхронного плавания.

Решающим выступлением на этих соревнованиях стал сольный номер Светланы Ромашиной. Конечно, все «русалки» выглядели сногсшибательно – зрители переставали дышать, когда смотрели танцы в воде в исполнении украинки Марты Фединой, испанки Оны Карбонель…

А потом появилась Светлана Ромашина. И в этот же момент все поняли: вот она, настоящая королева. И соперничать с ней – бессмысленно. Ни одной ошибки, ни одной помарки, — как такое возможно?

Возможно, она повторит трюк с рождением ребенка и триумфальным возвращением

После такой великолепной победы, понятное дело, Ромашина настроена на олимпийский триумф в Токио. А вот станет ли она продолжать выступать после Токио? Ведь для спортсменки такого уровня сохраняют первоочередной интерес, пожалуй, только олимпийские медали. А ко времени следующей Олимпиады нашей королеве синхронного плавания будет уже 35 лет…

Отвечая на вопросы журналистов, Светлана дала понять, что такая возможность не исключена. Кто знает – может быть, после Токио Ромашина успеет родить еще одного ребенка, а потом восстановиться и успешно выступить на следующей Олимпиаде, в Париже? От этих несгибаемых синхронисток всего можно ожидать!

Сама же Ромашина в интервью первым делом поблагодарила свою маму и тренера Татьяну Покровскую – за то, что поверили в нее и позволили вернуться в спорт после рождения ребенка. Конечно, муж тоже всячески поддерживает жену-чемпионку, и поэтому, по словам Светланы, ее возвращение прошло «легко и комфортно» — просто потому, что она сама этого очень хотела.

Нам остается пожелать Светлане Ромашиной и ее подругам дальнейших успехов на соревнованиях и на Олимпийских играх. Мы верим: наши – лучшие!