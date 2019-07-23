Александр Мальцев — единственный в мире мужчина в синхронном плавании

В Республике Корея, в городе Кванджу, сейчас проходит Чемпионат мира по водным видам спорта, на котором выступает Мальцев.

Как всегда на очень достойном уровне выступают все российские спортсмены. Но, пожалуй, главное внимание болельщиков приковано к Александру Мальцеву. Это первый и пока единственный в России пловец-синхронист, выступающий в дуэте с Майей Гурбанбердиевой.

Как мужчина оказался в женском виде спорта?

Родители привели 6-летнего Сашу в бассейн, чтобы помочь ему избавиться от боязни воды. Как раз в то время набирали экспериментальную группу синхронного плавания – мальчиков и девочек. Постепенно мальчики отсеивались – кто-то уходил, не веря в будущее «мужского» синхронного плавания, кому-то становилось тяжело тренироваться среди девчонок…

И скоро Саша остался единственным мальчиком в группе. Он действительно боялся воды в детстве – как он сам рассказывал в интервью, даже умываться старался так, чтобы как можно меньше мочить лицо. Так что плавать его учили буквально с нуля.

Еще раньше был американец

https://www.instagram.com/p/BuJu9fNHJ25/

(Фрагмент выступления Мальцева. Источник — https://www.instagram.com/a.maltsev_synchro/)

Надо сказать, что уже в те годы выступал американский синхронист Билл Мэй. Некоторое время он пытался продвинуть мужское синхронное плавание, добивался включения его в Олимпийскую программу… Ничего из этого не получилось, хотя на соревнованиях ему разрешили выступать, и тогда смешанный дуэт (мужчина – женщина) занял второе место после наших Марии Киселевой и Ольги Брусникиной.

Это выступление тогда бурно обсуждалось в спортивных кругах. Видимо, потому и решили набирать в Петербурге смешанную группу.

Александру занижали оценки и мечтали, что он скоро уйдет

Поначалу, как вспоминает Александр, никто в бассейне внимания не обращал на то, что он мальчик: все были еще слишком маленькими, чтобы об этом задумываться.

Но дети взрослеют быстро. Позднее, как только у Саши начинало что-то получаться лучше, резко повышалась конкуренция в бассейне: девочкам не хотелось от него отставать.

Долгое время Саша не мог выступать на серьезных выступлениях – потому что не было такой дисциплины, как мужское синхронное плавание. В лучшем случае его допускали к городским или региональным чемпионатам, при этом судьи нередко откровенно занижали ему оценки, а тренеры, не скрываясь, говорили: «Когда ты уже уйдешь?». Мальчик-синхронист выбивался из общей картины и мешал.

Поддерживала Александра только первый тренер – Мария Викторовна Захарова. Даже родители перестали верить, что у парня есть будущее в синхронном плавании. Но он для себя уже все решил: никуда не уйдет.

Он никуда не ушел и стал чемпионом

Препятствий было много. После того как вся группа была переведена к другому тренеру, с Сашей почти перестали заниматься, и он находился практически полностью на самоподготовке. Вот когда пригодились его упорство и твердый характер!

Затем его и вовсе отчислили: объяснили, что в его возрасте нужно уже быть кандидатом в мастера спорта. А как Саша мог сдать нормативы, если они были разработаны только для девушек?

Но и тогда Саша не опустил руки. С помощью журналистов, заинтересованных в единственном парне-синхронисте, он познакомился с Татьяной Покровской – главным тренером сборной России. Она пригласила перспективного синхрониста приехать к ней на сборы.

Затем Александр получил приглашение тренироваться в школе олимпийской чемпионки Ольги Кужелы. Постепенно всем окружающим и сомневающимся становилось понятно: упорный парень никуда не уйдет, он добьется своего и будет выступать на соревнованиях. Скоро Александр перебрался в Москву и стал тренироваться под руководством Марии Максимовой. Наконец-то к нему отнеслись серьезно, и он получил не только отличную базу для тренировок, но и мощную поддержку.

Без Олимпийских игр, но с правом участия в соревнованиях

Среди олимпийских дисциплин мужского синхронного плавания по-прежнему нет. В программу официальных соревнований смешанные дуэты вошли только в 2015 году. До этого Александр Мальцев долгие годы упрямо посвящал свою жизнь синхронному плаванию, хотя каких-то ощутимых перспектив у него не было.

Когда его спрашивают – зачем? – он отвечает: не привык бросать дело на полпути. Рассчитывал стать тренером, если не удастся выступать самому. А до 2015 года выступал, что называется, вне конкурса. Многие девушки-синхронистки тогда заявляли, что не смогли бы выступать в дуэте с мужчиной.

Триумфы и победы

На чемпионате мира-2015 российская пара Дарья Валитова – Александр Мальцев победила в новой для синхронистов дисциплине под названием микст. Наши ребята оставили позади американцев и итальянцев. Наконец-то Александр смог в полную силу заявить о себе и показать, на что он способен!

И в 2016-м, и в 2017 годах тоже последовали яркие победы на чемпионатах мира. И вот – 2019-й, состязания в Корее. И дуэт Майя Гурбанбердиева – Александр Мальцев снова становится «золотым», отодвинув на пьедестале почета представителей Италии и Японии.

Что ж, пожелаем Александру новых удач и, конечно же, большого счастья. Это так непросто – быть в чем-то первопроходцем, ведь еще недавно синхронное плавание считалось сугубо женским видом спорта. Александр доказал: даже занимаясь спортом, который считают женским, можно оставаться настоящим мужчиной – сильным, красивым, подтянутым. Об этом свидетельствуют его многочисленные победы.