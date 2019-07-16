Почему Евгений Коротышкин долго выбирал между плаванием и каратэ

Евгений Коротышкин много раз становился призером Олимпийских игр, европейских и мировых соревнований.

Спортивная семья, в которой в 1984 году родился Евгений, не оставляла мальчику выбора: ему предопределено было тоже заняться спортом. Отец работал начальником службы безопасности, но в качестве любителя плавал баттерфляем. Мама и вовсе в юности выступала за сборную страны по плаванию, а потом перешла на тренерскую работу.

Так что ничего удивительного, что Женя начал плавать еще в 4-летнем возрасте. Правда, некоторое время мальчик, отличавшийся живостью и активностью, буквально «разрывался» между двумя секциями, — каратэ ему нравилось ничуть не меньше плавания. Позднее Евгений с улыбкой рассказывал в интервью, что нередко ему приходилось менять кимоно на плавки буквально на бегу, чтобы все успеть.

Так продолжалось до 14 лет. А потом стало ясно: чтобы добиться действительно хороших результатов, надо сделать выбор. И Евгений его сделал – в пользу плавания.

Юношеские успехи

Несостоявшийся каратист, Евгений не сразу показал себя в плавании: ведь до подросткового возраста он «распылялся», расходуя силы сразу на два вида спорта. И тренеры поначалу не были в нем заинтересованы. Однако упорно занимавшийся в бассейне Евгений довольно скоро догнал по мастерству своих ровесников, уделявших плаванию все свое время с самого детства.

Уже в 2001 году Коротышкина, как перспективного пловца, включили в состав российской юношеской сборной для поездки на чемпионат Европы. Наша команда тогда стала бронзовым призером, и Коротышкин вместе со всеми.

А уже через год в его спортивной карьере произошел настоящий прорыв. 19-летний пловец превосходно показал себя на первенстве страны, автоматически войдя в элиту российского плавания. Понятно, что от молодого спортсмена, еще вчера выступавшего в классе юниоров, никто не ожидал чудес, и все же ему досталось место в национальной сборной, отправившейся в 2003 году на чемпионат мира в Барселону.

И Евгений всех удивил: к моменту чемпионата он набрал такую хорошую форму, что уверенно завоевал бронзовую медаль, проплыв баттерфляем 50 метров. Это стало настоящей сенсацией.

Неудачные Олимпиады

В 2004 году наш пловец поехал на свою первую Олимпиаду – в Афины. Но то ли подготовка была еще далека от совершенной, то ли соперники сильные подобрались, только Евгению Коротышкину удалось занять на этих играх лишь 10-е место.

Раззадоренный этими результатами, Коротышкин принялся тренироваться еще более упорно и азартно. И к 2008 году подошел уже опытным и сильным спортсменом: это показали турниры, на которых он выступал в преддверии Олимпиады.

Двукратный чемпион Европы (индивидуальный заплыв баттерфляем на 100 метров и командный заплыв в эстафете 4х100), мировой рекорд на чемпионате мира (в составе команды), — с такими результатами уже можно было смело ехать в Пекин, на Олимпийские игры-2008.

И он обязательно привез бы оттуда высокие награды, но… Что-то пошло не так. Индивидуальные заплывы закончились для Евгения провалом – он не смог пробиться в финал. А командные соревнования принесли лишь 4-е место.

Перезагрузка с тренерами из Италии

Евгению стало ясно: нужно полностью сменить обстановку, включить «перезагрузку». Как раз в то время его пригласили тренироваться у знаменитого итальянского тренера Андреа ди Нино. И он согласился.

Буквально за один год Коротышкин набрал отличную форму. Он показывал великолепные результаты в соревнованиях, установил несколько мировых рекордов, — причем несколько из них и сегодня остаются непревзойденными. Все ожидали от него блестящих результатов на первенстве мира 2011 года в Шанхае, но, к сожалению, тяжелое отравление не позволило спортсмену попасть на эти соревнования.

Долгожданная олимпийская медаль

Главным событием спортивной карьеры для Коротышкина стали Олимпийские игры в Лондоне в 2012 году. В результате головокружительной борьбы между нашим пловцом и спортсменом из Африки Чадом ле Кло Евгений смог добыть серебряную медаль (золото в тот год взял непревзойденный Майкл Фелпс).

Это было очень хорошим результатом. И на этой ноте Коротышкин решил завершить карьеру в большом спорте. Он посвятил себя тренерской работе, основав собственную школу плавания.

Но, пожалуй, главными своими достижениями наш рекордсмен считает не медали, а семью. В 2016 году Евгений женился. Его избранницей стала Мария Ланина, в том же году у пары родилась дочь.