Музыка заглохла: как Давыдовой пришлось повторить выступление на Олимпиаде 

Российскую пловчиху Анастасию Давыдову недаром называют звездой синхронного плавания.

За свою карьеру она успела завоевать 5 олимпийских медалей, установить 13 мировых рекордов и стать 7-кратной чемпионкой Европы. А после того как Анастасия решила покинуть большой спорт, она занялась воспитанием подрастающих чемпионов – тренерской работой.

В детстве ей пришлось бороться с лишним весом

С самого раннего детства Анастасия была спортивной девочкой – с удовольствием занималась гимнастикой и фигурным катанием. А уже в 6 лет, впервые увидев, как тренируются синхронистки, она решила: и я так хочу! Правда, тренера немного смутило телосложение Насти – в ту пору она была пухленькой девочкой.

Поняв, что лишние килограммы могут встать на пути к спортивным успехам, Настя решительно отказалась от любимых сладостей и другой калорийной пищи. И начала самозабвенно тренироваться.

Много золота и единственное серебро

Уже в 16 лет Анастасия вошла в состав российской сборной. Чемпионат Европы в Хельсинки, на который наши синхронистки отправились в 2000 году, принес Насте золото в групповом соревновании.

Спустя год последовал чемпионат мира, который проходил в Японии. И здесь Настя завоевала две медали: золото – в групповых состязаниях, и серебро – в парном выступлении с Анастасией Ермаковой. Интересно, что эта серебряная медаль стала единственной за всю карьеру Давыдовой, все остальные ее награды с тех пор были только золотыми.

С тех пор две Насти – Давыдова и Ермакова – постоянно выступали в дуэте, поражая соперниц и болельщиков удивительной слаженностью и красотой движений. На первенстве Европы в 2002 году они снова показали высший класс, взяв золотые медали.

Первое олимпийское золото

Пришлось отойти в сторону соперницам двух Анастасий и на Олимпийских играх в Афинах в 2004 году. Там девушки выступили особенно непринужденно, с легкостью воплотив в своем танце в воде яркие образы. Девушкам пришлось нелегко на этой Олимпиаде. В разгар их финального выступления внезапно умолкла музыка.

По правилам им пришлось повторить свой номер с самого начала. Конечно, сказывалась усталость, но Анастасия Давыдова и Анастасия Ермакова собрали волю в кулак и выступили лучше всех, став безусловными чемпионками.

Все награды – российской синхронистке

И в последующие 4 года Давыдова продолжала уверенно подниматься на новые ступеньки в своей спортивной карьере. В 2005 году она завоевала две золотые медали на чемпионате мира в Монреале. Спустя год – такой же результат на чемпионате Европы в Будапеште. На мировом первенстве в Мельбурне в 2007 году в копилку Насти Давыдовой добавились еще 3 золотые медали. И снова, и снова, — казалось, на весь мир был слышен звон от золотой коллекции Анастасии, которая постоянно пополнялась.

А там подоспела и Олимпиада в Пекине в 2008 году. Настя Давыдова не разочаровала своих болельщиков. Она взяла две золотые медали из двух возможных, вновь подтвердив свой статус лидера российской сборной.

Красиво уйти – тоже талант

В 2010 году Анастасия Давыдова стала лучшей синхронисткой десятилетия по версии Международной федерации плавания. Третьи по счету Олимпийские игры – в 2012 году в Лондоне – тоже стали успешными для нашей спортсменки: Настя привезла оттуда пятую по счету золотую олимпийскую медаль. Знамя российской сборной на церемонии закрытия Лондонской олимпиады несла именно она – как самая именитая спортсменка.

А потом были Олимпийские игры в Сочи в 2014 году. И там, выполнив свою почетную миссию, — пронеся факел олимпийского огня, — Настя объявила о своем решении завершить карьеру. Безусловно, у нее получился яркий и запоминающийся финал. В том же году Анастасия Давыдова была назначена Генеральным секретарем Олимпийского комитета России.

Теперь готовит молодых синхронисток

Еще в разгар своей спортивной карьеры Давыдова находила время для подготовки молодых спортсменок-синхронисток. Программы, которые она ставила девушкам, помогали юниоркам выигрывать соревнования за соревнованиями.

Убедившись в своих тренерских способностях, Анастасия открыла в столице собственный Олимпийский центр. Это масштабный проект, не имеющий себе равных. Традиции российской школы синхронного плавания успешно сочетаются здесь с новыми методиками и дополняются уникальным собственным опытом чемпионки Давыдовой. Здесь каждую спортсменку бережно и внимательно проводят по всем ступенькам – начиная с первых шагов в синхронном плавании и заканчивая золотыми медалями на чемпионатах.

Нет никаких сомнений в том, что Олимпийский центр Анастасии Давыдовой будет продолжать традиции отечественного синхронного плавания, снова и снова выпуская в мир большого спорта замечательных чемпионок.