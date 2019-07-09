ПЛАВАНИЕ Никита Лобинцев открывает школу плавания и готовится к Олимпиаде в Токио
ПЛАВАНИЕ

Никита Лобинцев открывает школу плавания и готовится к Олимпиаде в Токио

Ольга Моисеева

С самого раннего детства Никита Лобинцев обожал смотреть по телевизору выступления прославленных спортсменов.

Мальчик мечтал, что однажды взойдет на пьедестал и ему будут аплодировать миллионы болельщиков. И одними мечтами не ограничился. Попробовав себя в разных видах спорта, Никита, в конце концов, выбрал плавание, хотя до 8 лет его любимым видом спорта были восточные единоборства. Его детство прошло в городе Новоуральске Свердловской области. Упорно тренируясь в бассейне, мальчик обратил на себя внимание тренеров. Решено было отправить перспективного пловца на соревнования.

И парень показал себя с самой лучшей стороны – с каждых соревнований он привозил награды, постоянно повышая свой уровень. Его карьера продвигалась, без преувеличения, семимильными шагами.

Благодаря своим успехам Никита скоро был включен в состав юниорской сборной, а затем его взяли в сборную России.

Олимпиада в Пекине и первая олимпийская медаль

И сразу пришлось включить все свои резервы – начиналась серьезная подготовка к Олимпийским играм в Пекине 2008 года. Свои силы Никита Лобинцев показал на Чемпионате Европы: в составе российской команды он занял второе место в эстафете. После такого успеха тренерам стало ясно: этот молодой человек достоин того, чтобы отправиться в Пекин и всерьез бороться там за медали.

И Никита не обманул ожиданий – вместе с коллегами по команде он завоевал серебряную медаль.

Никита Лобинцев в домашней обстановке. Фото
Никита в домашней обстановке. Фото: Инстаграм

Запрет на участие в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро

Воодушевленный таким успехом, Никита стал тренироваться еще азартнее. На следующих олимпийских играх – в Лондоне, в 2012 году, — команда российских пловцов стала, правда, лишь третьей, но и это был впечатляющий результат.

А перед Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро в 2016 году разразился известный каждому «допинговый скандал», из-за которого от участия в Олимпиаде отстранили российских спортсменов. Федерация плавания не допустила Никиту Лобинцева к участию в Играх, и наш пловец, как и многие другие спортсмены, вынужден был пропустить такой важный этап в своей карьере.

А ведь Никита находился в прекрасной форме. В начале 2016 года он завоевал две золотые медали на Чемпионате мира в Канаде.

Конечно, такое отношение к российским спортсменам стало для многих ударом. Но Никита не воспринял это как крах карьеры: он упорно готовится к Олимпиаде-2020 и считается одним из наиболее перспективных наших пловцов.

А за серебряную медаль, полученную на Олимпиаде-2008, Никита награжден медалью «За заслуги перед Отечеством».

Тренируется в родном городе

Лобинцев не любит рассказывать журналистам о своей личной жизни. Зато хорошо известно о том, что он в настоящее время полностью сосредоточился на спорте.

Специализация Никиты – короткие дистанции, а профилирующими для себя он считает 200 и 400 метров. В последние годы Лобинцев является главой Самарского спортивного клуба ЦСКА. Он не планирует перебираться в Москву, утверждая, что в его родных местах созданы отличные условия для тренировок пловцов. Последние несколько лет Лобинцев проживает в Екатеринбурге.

Никита Лобинцев тренирует юных спортсменов. Фото
Никита Лобинцев проводит мастер-класс для юных спортсменов. Фото: Инстаграм

Новые достижения

Готовясь к грядущим Олимпийским играм, Лобинцев не пропускает других серьезных соревнований. Например, на Чемпионате мира в Венгрии наш пловец стал вторым, проплыв вольным стилем эстафету «4 на 200 метров».

В прошлом году уральский спортсмен заявил, что собирается открыть свою школу плавания в Екатеринбурге. Правда, из-за серьезных нагрузок и постоянных соревнований сам Никита не сможет работать там тренером. Однако он готов доверить эту функцию своим товарищам-профессионалам, с которыми не раз приходилось покорять вершины большого спорта.

Академический район Екатеринбурга, в котором живет Никита, считается не только самым молодым, но и самым перспективным для молодежи. Спортсмен считает, что здесь должен появиться большой Дворец водных видов спорта, в котором, безусловно, нужны хорошие бассейны для тренировок всех желающих.

Главная медаль – серебро из Пекина

Сам Никита признается, что для него самого самой значимой наградой пока что является серебряная медаль, привезенная с Олимпиады в Пекине в 2008 году. Тогда спортсмену было всего 19 лет, и после этих Олимпийских игр его жизнь круто изменилась.

Он стал Заслуженным мастером спорта и призером Олимпийских игр. В спортивной иерархии это означает стать выше даже не на несколько ступенек – на несколько этажей. А кроме того, после этого достижения Никита почувствовал свою ответственность за то, что делает. Теперь, приезжая на любые соревнования, он считает себя не вправе получить награду ниже, чем за второе место.

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Никита ЛобинцевОлимпиадаплавание

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Никита Лобинцев открывает школу плавания и готовится к Олимпиаде в Токио
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