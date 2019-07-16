Как 12-кратная олимпийская чемпионка Натали Коглин переквалифицировалась в телезвезду

Натали Коглин принято считать одной из наиболее успешных американских спортсменок – на ее счету 12 олимпийских медалей.

При этом 6 из них она завоевала лишь за одну Олимпиаду. Кроме того, эта красотка, Инстаграм которой постоянно пополняется новыми сногсшибательными снимками, неоднократно показывала высочайший класс на других соревнованиях, включая чемпионаты мира.

В плавании – с 10 месяцев

Говорят, чем раньше спортсмен начинает заниматься плаванием, тем больше у него шансов достичь высоких результатов. В случае с Натали это правило подтверждается на сто процентов: девочку начали приучать к бассейну в 10 месяцев!

Натали родилась в Калифорнии, и своей ослепительной красотой, по-видимому, обязана тем частицам филиппинской и ирландской кровей, которые текут в ее жилах.

Девочка росла, продолжая плавать, — это доставляло ей настоящее удовольствие. Школьницей Натали смогла пройти квалификацию, позволяющую участвовать в Летних Национальных Играх. Причем прошла по всем имеющимся дисциплинам – а их 14, подобное не удавалось никому до Натали.

Спорт не мешал учебе

Активно занимаясь плаванием и участвуя в соревнованиях, Натали, однако, понимала: спорт – это еще не все. Для гармоничной и успешной жизни необходимо получить серьезное образование. И девушка упорно училась, поступив после окончания школы в 2000 году в Калифорнийский университет Беркли.

Студентка Натали Коглин скоро стала гордостью университета: она неизменно побеждала на национальных чемпионатах ассоциации студенческого спорта (NCAA), на протяжении трех лет становясь лучшим пловцом этих соревнований.

Пресса назвала ее «Спортсменкой года» на уровне университетских команд, Натали присуждали множество почетных премий. А в 2014 году, с учетом всех ее побед, Коглин получила еще одно признание – ее имя занесено в Спортивный Зал Славы ее родного университета.

Золото и серебро на чемпионатах

В 2001 году в Японии проходил чемпионат мира по водным видам спорта. Разумеется, Натали не могла не участвовать в этом престижном соревновании. По итогам она получила золото, серебро и бронзу: золотая медаль была присуждена спортсменке за ее заплыв на спине на дистанции 100 метров, серебряную она получила за результаты в эстафете «4 по 100 метров», а бронзовая награда ей досталась за 50-метровый заплыв на спине.

И следующий чемпионат мира тоже принес спортсменке удачу – золотую и серебряную медали.

Олимпиада-2004 и мировой рекорд

Натали Коглин на Олимпиаде-2004.

Участие в Олимпиаде-2004 принесло Натали новые медали. Кроме того, девушка сумела побить мировой рекорд, установив новый. Поэтому на следующий чемпионат мира, в 2007 году, она отправлялась, уже чувствуя себя лидером. И не ошиблась: последовали новые победы и новые награды, — 2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовая медали.

Олимпийские игры в Пекине 2008 года сделали Натали Коглин настоящей американской звездой. Девушка поставила новый рекорд, завоевав сразу 6 медалей за одну олимпиаду! Такого достижения Америка еще не знала. Правда, в полуфинале был побит ее рекорд, — Кирсти Ковентри проплыла быстрее. Однако по итогам заплыва Кирсти досталось лишь второе место, а золото взяла Натали Коглин.

К медали – через боль

Победа досталась спортсменке нелегко. Во время финального заплыва девушка почувствовала сильную боль в ноге. Ей пришлось до крови искусать губы, чтобы справиться с болью и все-таки доплыть до финиша. Глядя на стоящую на пьедестале почета Натали, многие болельщики не могли сдержать слез: у победительницы было совершенно измученное лицо, а прокушенная губа все еще кровоточила.

После такой блестящей победы любая спортсменка была бы рада «уйти на покой». Натали тоже сделала паузу – полтора года она восстанавливалась и отдыхала. А в 2010-м вновь вернулась в большой спорт, принимая участие в чемпионатах и получая новые медали.

Красивый финал

Последнюю, 12-ю по счету олимпийскую медаль, Натали получила в 2012 году в Лондоне. После этого она еще несколько лет участвовала в соревнованиях по водным видам спорта, однако прежних высот уже не достигала – в плавание пришли юные сильные спортсменки, «молодая поросль». Однако достижения Натали Коглин и сегодня считаются легендарными, на нее равняются новые чемпионки Америки.

Еще в 2009 году Натали Коглин вышла замуж за Итана Холла, — он тоже имеет к спорту самое непосредственное отношение, работая тренером одной из команд по плаванию. После ухода из большого спорта у Натали появилось время для других занятий. Например, она очень любит заниматься кулинарией.

А еще красивую чемпионку нередко приглашают на ТВ – она принимала участие во многих передачах, в том числе – в популярном шоу «Танцы со звездами».

Но своим самым главным достижением Натали считает рождение долгожданной дочери – в октябре 2018 года на свет появилась малышка Зэнни Мэй Холл. Что, впрочем, никак не отразилось на привлекательности Натали, — в этом можно убедиться, заглянув на ее страничку в Инстаграм.