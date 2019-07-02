Зачем пловцы делают татуировки, рискуя вылететь с соревнований 

В последние годы обилие татуировок уже никого не удивляет, однако в некоторых случаях они могут создать проблемы.

Правила синхронного плавания запрещают спортсменкам выступать с татуировками. Правда, девушки все равно не отказывают себе в удовольствии украсить свое тело рисунками, а для того, чтобы не нарушать правила, существуют водостойкие тональные кремы и другая косметика.

Как татуировки могут помешать спортивной карьере

А вот британскому пловцу-паралимпийцу Джозефу Крейгу пришлось выбыть из списка участников чемпионата Европы из-за своей наколки. После победы в Паралимпиаде-2012 (Крейг стал обладателем золота на дистанции 400 метров вольным стилем) спортсмен решил изобразить на груди олимпийские кольца в обрамлении лаврового венка, — символ победы.

Между тем, правила Международного паралимпийского комитета накладывают запрет на «рекламные объявления на теле, включая олимпийские символы». Этот запрет, кстати, был введен как раз в 2012 году.

Анастасия Давыдова и ее бабочки

Очень любит татуировки 5-кратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова. На ее спине, плечах, руках изображена целая стайка бабочек – все они разного размера, и выглядит это действительно красиво.

Анастасия рассказывала, что сделаны были эти наколки в совсем юном возрасте. Дело в том, что на спортивных сборах обычно бывает достаточно тяжело и морально, и физически. Спортсмены выматываются, тренируясь до изнеможения, и психологическое напряжение нужно как-то снимать. И для того, чтобы выплеснуть эмоции, взбодриться, порадовать себя, девчонки могут красить волосы в безумные цвета или набивать тату.

Анастасия признается, что не жалеет о сделанных татуировках, хотя они и доставляют ей некоторые неудобства – на официальные мероприятия, например, приходится тщательнее подбирать одежду, а на соревнованиях – как следует замазывать бабочек тональным кремом.

Райан Лохте и его крокодил

6-кратный олимпийский чемпион, американский пловец Райан Лохте решил украсить свое тело изображением крокодила. Эта рептилия известна своим хладнокровием, считается, что крокодила набивают для устрашения противников, ведь он символизирует силу, коварство и хитрость, а также упорство в достижении целей.

Энтони Эрвин – птица Феникс и другие символы перерождения

Американский пловец, 3-кратный олимпийский чемпион Энтони Эрвин выделяется среди своих коллег обилием татуировок, — его тело чуть ли не целиком украшено различными изображениями.

В жизни Энтони было все – одиночество, запои, беспорядочные связи, транквилизаторы, попытки суицида… Но каждый раз он, подобно Фениксу, возрождался из пепла. Он достигал успехов в плавании, но признавался, что не испытывал от этого удовольствия, относясь к необходимости тренировок, как к тюрьме, тренируясь через силу.

Он изучал различные религии, играл в рок-группе на гитаре, получил степень бакалавра по литературе, и в конце концов вернулся туда, откуда пришел, — к плаванию. Энтони стал тренировать детей, а потом и сам снова начал участвовать в соревнованиях.

Каждая татуировка на его теле символизирует определенный этап его жизни, после которого он перерождался и становился другим человеком. Птица Феникс, например, напоминает о «возродившемся из пепла», дракон – память о победах Эрвина, о которых он говорит – «это все равно что поймать и приручить дракона».

Фредерик Буске

Французский пловец Фредерик Буске не отказывает себе в удовольствии набить на теле новый рисунок. Это вовсе не мешает ему ставить рекорды и побеждать на соревнованиях. Что именно символизируют изображения на груди и руках спортсмена – может поведать только он, но, по-видимому, каждый рисунок означает какие-то этапы в его жизни.

Никита Коновалов – тату на все тело

Для вице-чемпиона мира по плаванию Никиты Коновалова татуировки означают очень многое, — он на 3 года ушел из плавания, не на шутку увлекшись компьютерной игрой Warcraft. Более того – спортсмен сделал крупную татуировку по мотивам компьютерного фэнтези, за что ему пришлось заплатить 35 тысяч рублей.

Сегодня Никита говорит о своем былом увлечении без особого пафоса. Он признается, что татуировка на его теле – это своеобразная память о прошлом и символ того, что с тех пор все в его жизни изменилось.

На Warcraft он подсел, когда еще учился в старших классах. Играл круглые сутки, забросил спорт и учебу, из-за чего сильно деградировал, практически превратившись в худой и бледный скелет без мышц. Потом одумался, принялся догонять упущенное. На его плечах и спине изображен символ охотника за демонами из Warcraft.

По словам Никиты, он хотел сделать художественную татуировку еще и потому, что подобные наколки есть у многих зарубежных пловцов, а в нашей стране это не принято. Вот такое желание «догнать и перегнать» иностранных коллег.

Что же, порой татуировка становится для человека способом выразить себя, свою индивидуальность. Если она не мешает новым достижениям – почему бы и нет?