Как синхронистка Александра Пацкевич нашла мужа в Интернете 

Александра 13 раз становилась победителем Чемпионата мира. Она – двукратная чемпионка Европы и двукратная олимпийская чемпионка. Наконец, Саша – настоящее украшение российской сборной по синхронному плаванию: ясноглазая, с длинными русыми волосами и обаятельной улыбкой, она выглядит как сказочная Русалочка.

Если тренер сказал – «надо», значит, надо!

Москвичка Саша Пацкевич впервые попала в бассейн, когда ей исполнилось 5 лет. Как вспоминает Александра, ей было очень страшно погрузиться в воду с головой, а еще страшнее – лечь на спину в воде. У девочки никак не получалось расслабиться.

Выручила склонность к дисциплине. Стоило тренеру строго сказать волшебное слово – «надо», и у девочки исчез страх, она набралась смелости, и дело пошло.

Саше очень понравилось заниматься синхронным плаванием, и родители поддержали дочь, хотя в те годы этот вид спорта еще не был настолько популярным, как сегодня.

Учеба и спорт – две части одного целого

Серьезное отношение к своему делу и работоспособность Александры привели ее на высшую ступеньку, о которой только может мечтать спортсмен. Уже в 18 лет она попала в состав российской сборной по синхронному плаванию. Одновременно со спортивными достижениями Саша успевала учиться – она получила образование в университете физической культуры, а затем окончила еще и специальность «Спортивный менеджмент» в МГУ.

Лучшие результаты – несмотря на болезни и травмы

Саша, несмотря на многочисленные спортивные победы, обычная девушка, причем не отличающаяся богатырским здоровьем. Как и все люди, она порой болеет, неважно себя чувствует или испытывает дискомфорт из-за полученной травмы. Но Александра известна в спортивных кругах как невероятно дисциплинированная и волевая спортсменка.

Например, не раз и не два девушка выступала на ответственных соревнованиях с высокой температурой. А на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году ей пришлось участвовать в соревнованиях после недавней травмы спины. То выступление далось Саше нелегко, и никто не осудил бы ее за неважный результат, но Александра собрала волю в кулак и в итоге завоевала золотую медаль в групповом выступлении.

Тот год вообще выдался тяжелым для Саши. После травмы девушка была практически обездвижена, ей пришлось долго восстанавливаться, но, к счастью, к моменту начала Олимпиады она уже могла принимать участие в выступлении наравне с остальными членами сборной.

Но, видимо, травма спины оказалась коварнее, чем думали врачи. Саша успешно выступила на чемпионате мира в Барселоне в 2013 году, а потом ей пришлось сделать паузу в спортивной карьере – требовалось длительное и серьезное лечение.

В большой спорт Саша вернулась только в 2015-м.

Как синхронистки устраивают личную жизнь?

Обычная повседневная жизнь спортсменок-синхронисток напоминает день сурка. Причем очень трудолюбивого сурка! Девушки тренируются по 12 часов ежедневно, последняя тренировка часто заканчивается в 11 часов вечера. Между тренировками в бассейне – массажи, посещения врачей, занятия акробатикой и хореографией… Словом, непонятно – когда эти хрупкие девушки находят время для личной жизни?

И все-таки находят – ведь они тоже мечтают о любви, о семье, о детях, как и остальные девушки. При этом далеко не всегда их избранники имеют отношение к спорту, часто судьбоносные встречи происходят случайно, — через общих знакомых, например.

Так случилось и с Александрой Пацкевич. С Григорием Фалько они познакомились в соцсети – молодой человек вышел на Сашу через общих знакомых. Саша потом удивлялась – как они не встретились раньше? Ведь постоянно вращались в одной среде – Гриша тоже пловец, так что они десятки раз могли пересечься на сборах или соревнованиях. Но не пересеклись.

Общение в интернете продолжалось целых 4 года. Все это время они жили в разных городах: Саша – в Москве, Григорий – в Санкт-Петербурге, и иногда ездили друг к другу в гости.

А в августе 2017 года молодые люди поженились. Об этом счастливом событии Саша сообщила сама на своей страничке в Инстаграм. Спортсменка признается: после свадьбы она чувствует себя более спокойно и уверенно. Редкие встречи и любовь на расстоянии – это, конечно, очень романтично. Но сегодня супруги уже не понимают, как могли подолгу обходиться друг без друга. Теперь для них сложно пережить расставание на пару недель, когда приходится уезжать на соревнования или сборы.

А недавно Александра стала мамой. Григорий помогает молодой жене во всех ее хлопотах с младенцем.