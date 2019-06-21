Готовясь к Олимпиаде, Алла Шишкина по 12 часов проводила в воде

Алла Шишкина – российская спортсменка-синхронистка, известная тем, что за сравнительно недолгую карьеру сумела стать многократной чемпионкой мира и двукратной олимпийской чемпионкой.

Глядя на эту красивую девушку, трудно поверить в то, что в ее коллекции – золотые награды всех серьезных мировых турниров, ведь она так молода! Алла начала заниматься плаванием еще в 7-летнем возрасте, и за 20 лет добилась удивительных успехов. На ее счету – не только престижные награды, но и любовь миллионов болельщиков во всем мире.

Как Алла предпочла балетной пачке – купальник

Родители маленькой Аллы очень хотели, чтобы девочка всесторонне развивалась. Поэтому, едва ей исполнилось 5 лет, малышку записали сразу и на балет, и на музыку. Два года Алла прилежно занималась, и польщенные мама с папой уже видели себя в мечтах родителями великой балерины.

Но однажды 7-летняя Алла увидела по телевизору соревнования по синхронному плаванию. Это зрелище буквально заворожило маленькую балерину: девушки в ярких купальниках красиво двигались под музыку, то исчезая под водой, то вновь появляясь.

Такое сочетание всего, что она любила, — музыки, танца и спорта, — настолько понравилось Алле, что она еще несколько дней ходила под впечатлением, вспоминая состязания снова и снова. А потом потребовала, чтобы родители записали ее в секцию синхронного плавания. Девочка уже тогда была достаточно упорной, чтобы добиваться своего, и родителям пришлось смириться: вместо балетной пачки теперь нужно покупать купальник.

Началась спортивная, достаточно нелегкая, жизнь. Теперь времени на обычные детские игры практически не оставалось. После школы Алла мчалась домой, быстро переодевалась и бежала на тренировку. В бассейне она пропадала до позднего вечера.

Первые огорчения и первые победы

Тренировалась Алла неистово – очень уж хотелось ей стать достойной, чтобы войти в сборную на крупном турнире. А надо сказать, что конкуренция за каждое место в сборной страны по синхронному плаванию всегда была очень высокой. Наступил 2008 год – год Олимпиады. И надежды Аллы, увы, не оправдались – в сборную попали более опытные девушки, а 19-летняя Алла осталась «за бортом». Что поделаешь – выбрали «проверенных бойцов», тех, кто гарантированно должен был принести победу.

Что ж, у Аллы появилась новая цель – стать таким же несгибаемым «бойцом», чтобы и ее в следующий раз взяли в команду. И следующий раз не заставил себя ждать: уже в 2009 году Алла выступила на чемпионате мира в Риме. Команда легендарного тренера Татьяны Покровской уверенно взяла золото – нашим девушкам на соревнованиях не было равных. Так в копилку Аллы Шишкиной попали первые награды – она стала двукратной чемпионкой мира.

Прежде чем попасть на свою первую Олимпиаду, Шишкина успела победить в международных соревнованиях еще трижды, — эти победы пришли к ней в 2011 году, в Шанхае.

Олимпийские игры – главные старты

Известно, что тренироваться у Татьяны Покровской – значит забыть о себе, настолько жесткий режим устанавливает для своих подопечных прославленный тренер. Наградой за изматывающий труд становится победа.

Так произошло и с Аллой. Молодая спортсменка тренировалась настойчиво и упорно, не обращая внимания на усталость, до тех пор, пока не пришла уверенность в отточенности каждого движения, в абсолютной синхронности.

больше по теме Как они слышат музыку под водой? Секреты спортсменов по синхронному плаваниюНаблюдая за выступлениями синхронисток, многие зрители наверняка задаются вопросами: почему, например, у спортсменов такая ярко выраженная мимика?

Перед Олимпиадой в Лондоне наши девушки почти превратились в русалок – они проводили в воде по 10-12 часов ежедневно. Это было необходимо: ведь российская сборная давно уже считалась безусловным фаворитом, все привыкли: наших победить невозможно. Необходимо было поддерживать высокую репутацию.

Победить в условиях прессинга

Как потом рассказывала Алла Шишкина, на Олимпиаде в Лондоне российские спортсменки столкнулись с очень негативным отношением конкуренток. Испанские и итальянские синхронистки, понимая, что наши девушки сильнее, старались компенсировать недостаток своего мастерства насмешками и издевательствами. Они пристально следили за тренировками россиянок и потом расписывали в СМИ все подсмотренные недочеты.

Однако, когда дело дошло до состязаний, российская сборная выступила безукоризненно. Подавляющее преимущество наших спортсменок было налицо. У Аллы появилась ее первая олимпийская золотая медаль.

Не менее успешно девушка выступила и на следующей Олимпиаде – в 2016 году. Получив заслуженное золото, Шишкина объявила о завершении спортивной карьеры.

Устройство семейной жизни

Летом 2017 года стало известно о том, что российская синхронистка Алла Шишкина стала женой Виктора Куренного. Торжество состоялось в загородном отеле Московской области, невеста поразила всех присутствующих красотой и женственностью – на Алле было ослепительное белое платье, оттеняющее черный костюм жениха.

В числе гостей были, разумеется, и подруги и коллеги Аллы – девушки из сборной по синхронному плаванию. Влюбленные получили множество поздравлений и подарков, Алла выглядела очень счастливой. На своей страничке в соцсети спортсменка призналась, что теперь для нее пришло время сконцентрироваться на семейной жизни.

Что же, после всех своих побед девушка может себе это позволить.