ПЛАВАНИЕ Синхронистка Анжелика Тиманина: «Холодная вода – лучший косметолог»
ПЛАВАНИЕ

Синхронистка Анжелика Тиманина: «Холодная вода – лучший косметолог»

Ольга Моисеева

Еще несколько лет организаторы Чемпионата мира по водным видам спорта в Казани составили свой собственный рейтинг самых привлекательных и сексуальных синхронисток мира.

Не секрет, что именно среди синхронисток можно часто увидеть самых красивых девушек. Именно поэтому синхронное плавание – такой зрелищный и популярный вид спорта. Строго говоря, некрасивых здесь просто нет!

И все же есть самые-самые, на которых неизменно останавливаются восхищенные взгляды. Среди них – Анжелика Тиманина. А когда Анжелику спрашивают о секрете ее красоты, она неизменно отвечает: холодная вода – лучший косметолог. Спортсменки, занимающиеся плаванием, всегда подтянутые и выглядят моложе своих лет, добавляет Анжелика. Единственное, что ей требуется для поддержания красоты — это хороший гель для душа с маслами, качественный крем для тела (суперплотный и супержирный!), а также хороший увлажняющий крем для лица.

Вода – родная стихия для Анжелики. Фото
Вода – родная стихия для Анжелики. Фото: Инстаграм

Спортсменка, чемпионка, капитан сборной, красавица

Имя Анжелики Тиманиной хорошо известно всем, кто следит за событиями в синхронном плавании. К своим 30 годам она успела стать олимпийской чемпионкой и завоевать множество наград на чемпионатах мира. Кроме того, долгое время Анжелика была капитаном российской сборной, умело настраивая девушек на победы.

Детство Анжелики прошло в Екатеринбурге. 5-летнюю девочку родители отвели в бассейн спортивной школы. Малышка быстро научилась основным стилям плавания, и тренеры посоветовали перевести ее в «танцы на воде». Уже тогда Анжелика выделялась среди сверстниц яркой внешностью и невероятным упорством в достижении целей. А едва начав «танцевать» в воде, она показала отменное чувство ритма, что и позволило ей стать в дальнейшем чемпионкой.

Анжелика Тиманина. Фото
Анжелика Тиманина. Фото: Инстаграм

Спортивные победы сочетала с получением высшего образования

Когда стало ясно, что Анжелика уже переросла уровень детской спортшколы, родители повезли девочку в Москву. В столице сразу оценили ее перспективы и взяли в школу-интернат олимпийского резерва. И Анжелика сразу же показала себя с самой лучшей стороны – спортивные победы следовали одна за другой.

Вместе с тем Тиманина понимала, что победы победами, а без образования не обойтись. Ее упорство и сила воли помогли успешно окончить Институт физической культуры и пройти аспирантуру.

Затем Анжелика решила, что ей необходима еще одна профессия – уже тогда девушка задумывалась о том, чем она будет заниматься после ухода из большого спорта. Понимая, что привлекательная внешность дает большие шансы, Тиманина окончила Школу телевидения «Останкино», где получила специальность телеведущей.

Может быть, это из-за воды глаза Анжелики такие синие? Фото: Инстаграм
Может быть, это из-за воды глаза Анжелики такие синие? Фото: Инстаграм

Главные достижения

Впервые Анжелика получила бронзовую медаль на чемпионате мира вместе со своей партнершей Дарьей Коробовой в 2008 году. А год спустя, в Италии, она уже была двукратной чемпионкой мира – ее выступление отметили как блестящее.

Новые соревнования – и новые титулы. Анжелика вновь и вновь поднимается на пьедестал почета: в Будапеште и Шанхае, Казани и Барселоне… В ее копилке – 11 золотых медалей на Чемпионатах мира. И, конечно, больше всех других Тиманина ценит золотую олимпийскую медаль, полученную на Олимпиаде 2012 года в Лондоне.

Без сомнения, ее ждали такие же блестящие победы и на следующей Олимпиаде – в Бразилии, в 2016 году. Но… Анжелика получила серьезную травму и не смогла отправиться в Рио-де-Жанейро. К сожалению, в том же году девушка объявила о завершении своей спортивной карьеры.

Анжелика Тиманина. Фото: Инстаграм
Анжелика Тиманина. Фото: Инстаграм

«Самая светская спортсменка»

Об устройстве личной жизни серьезным спортсменам обычно думать некогда. Так произошло и с Анжеликой. Еще в юности она познакомилась с симпатичным парнем Иваном Василенковым. И быть бы свадьбе, но… та самая нехватка времени не позволила отношениям вырасти во что-то глобальное.

Шли годы, а они не могли забыть о том знакомстве, и вот, наконец, отыскали друг друга с помощью социальных сетей. Оказалось, что за прошедшее время чувства не только не угасли, но и разгорелись с новой силой.

Влюбленные сыграли две свадьбы: одна прошла в европейским стиле, они находились посреди бассейна, на специальной платформе, а вторую свадьбу устроили по-тайски, на берегу Сиамского залива, посреди тропического леса.

Интересно, что в настоящее время Анжелику можно часто увидеть на всевозможных светских тусовках: девушка просто обожает их посещать! Ее уже назвали «самой светской спортсменкой». Рауты и вечеринки – ее страсть, и Анжелика довольно близко знакома с многими звездами – артистами, спортсменами, даже политиками.

Анжелика Тиманина. Фото
Анжелика Тиманина. Фото: Инстаграм

Главное хобби – серфинг

Расставшись с большим спортом Анжелика так и не смогла расстаться с водой. Серфингом она увлекалась еще в то время, когда залечивала спортивную травму на Бали. Сейчас она профессионально занимается серфингом, жалея, что в России нет условий для круглогодичных тренировок.

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Синхронистка Анжелика Тиманина: «Холодная вода – лучший косметолог»
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