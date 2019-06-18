Синхронистка Анжелика Тиманина: «Холодная вода – лучший косметолог»

Еще несколько лет организаторы Чемпионата мира по водным видам спорта в Казани составили свой собственный рейтинг самых привлекательных и сексуальных синхронисток мира.

Не секрет, что именно среди синхронисток можно часто увидеть самых красивых девушек. Именно поэтому синхронное плавание – такой зрелищный и популярный вид спорта. Строго говоря, некрасивых здесь просто нет!

И все же есть самые-самые, на которых неизменно останавливаются восхищенные взгляды. Среди них – Анжелика Тиманина. А когда Анжелику спрашивают о секрете ее красоты, она неизменно отвечает: холодная вода – лучший косметолог. Спортсменки, занимающиеся плаванием, всегда подтянутые и выглядят моложе своих лет, добавляет Анжелика. Единственное, что ей требуется для поддержания красоты — это хороший гель для душа с маслами, качественный крем для тела (суперплотный и супержирный!), а также хороший увлажняющий крем для лица.

Спортсменка, чемпионка, капитан сборной, красавица

Имя Анжелики Тиманиной хорошо известно всем, кто следит за событиями в синхронном плавании. К своим 30 годам она успела стать олимпийской чемпионкой и завоевать множество наград на чемпионатах мира. Кроме того, долгое время Анжелика была капитаном российской сборной, умело настраивая девушек на победы.

Детство Анжелики прошло в Екатеринбурге. 5-летнюю девочку родители отвели в бассейн спортивной школы. Малышка быстро научилась основным стилям плавания, и тренеры посоветовали перевести ее в «танцы на воде». Уже тогда Анжелика выделялась среди сверстниц яркой внешностью и невероятным упорством в достижении целей. А едва начав «танцевать» в воде, она показала отменное чувство ритма, что и позволило ей стать в дальнейшем чемпионкой.

Спортивные победы сочетала с получением высшего образования

Когда стало ясно, что Анжелика уже переросла уровень детской спортшколы, родители повезли девочку в Москву. В столице сразу оценили ее перспективы и взяли в школу-интернат олимпийского резерва. И Анжелика сразу же показала себя с самой лучшей стороны – спортивные победы следовали одна за другой.

Вместе с тем Тиманина понимала, что победы победами, а без образования не обойтись. Ее упорство и сила воли помогли успешно окончить Институт физической культуры и пройти аспирантуру.

Затем Анжелика решила, что ей необходима еще одна профессия – уже тогда девушка задумывалась о том, чем она будет заниматься после ухода из большого спорта. Понимая, что привлекательная внешность дает большие шансы, Тиманина окончила Школу телевидения «Останкино», где получила специальность телеведущей.

Главные достижения

Впервые Анжелика получила бронзовую медаль на чемпионате мира вместе со своей партнершей Дарьей Коробовой в 2008 году. А год спустя, в Италии, она уже была двукратной чемпионкой мира – ее выступление отметили как блестящее.

Новые соревнования – и новые титулы. Анжелика вновь и вновь поднимается на пьедестал почета: в Будапеште и Шанхае, Казани и Барселоне… В ее копилке – 11 золотых медалей на Чемпионатах мира. И, конечно, больше всех других Тиманина ценит золотую олимпийскую медаль, полученную на Олимпиаде 2012 года в Лондоне.

Без сомнения, ее ждали такие же блестящие победы и на следующей Олимпиаде – в Бразилии, в 2016 году. Но… Анжелика получила серьезную травму и не смогла отправиться в Рио-де-Жанейро. К сожалению, в том же году девушка объявила о завершении своей спортивной карьеры.

«Самая светская спортсменка»

Об устройстве личной жизни серьезным спортсменам обычно думать некогда. Так произошло и с Анжеликой. Еще в юности она познакомилась с симпатичным парнем Иваном Василенковым. И быть бы свадьбе, но… та самая нехватка времени не позволила отношениям вырасти во что-то глобальное.

Шли годы, а они не могли забыть о том знакомстве, и вот, наконец, отыскали друг друга с помощью социальных сетей. Оказалось, что за прошедшее время чувства не только не угасли, но и разгорелись с новой силой.

Влюбленные сыграли две свадьбы: одна прошла в европейским стиле, они находились посреди бассейна, на специальной платформе, а вторую свадьбу устроили по-тайски, на берегу Сиамского залива, посреди тропического леса.

Интересно, что в настоящее время Анжелику можно часто увидеть на всевозможных светских тусовках: девушка просто обожает их посещать! Ее уже назвали «самой светской спортсменкой». Рауты и вечеринки – ее страсть, и Анжелика довольно близко знакома с многими звездами – артистами, спортсменами, даже политиками.

Главное хобби – серфинг

Расставшись с большим спортом Анжелика так и не смогла расстаться с водой. Серфингом она увлекалась еще в то время, когда залечивала спортивную травму на Бали. Сейчас она профессионально занимается серфингом, жалея, что в России нет условий для круглогодичных тренировок.