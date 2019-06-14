ПЛАВАНИЕ Стили плавания и чем они отличаются
ПЛАВАНИЕ

Стили плавания и чем они отличаются

Ольга Моисеева

Люди с древних времен мечтали стать частью водной стихии – она манила их чистотой, красотой, возможностью «парить» над землей, ощущая свободу и легкость.

Поэтому первые пловцы появились очень давно, уже в Древней Греции и Древнем Риме проводились спортивные соревнования по плаванию, а с течением времени выработались определенные стили плавания, которые являются частью международных соревнований. 

Вольный стиль 

Из названия можно понять, что спортсмену разрешается плыть как угодно, как ему удобнее, — в любом случае, это будет считаться вольным стилем. Однако со временем выяснилось, что все-таки самым быстрым способом преодолеть дистанцию остается кроль, и поэтому именно кролем стали плавать спортсмены, участвующие в соревнованиях «вольным стилем». 

Слово «кроль» — crawl– английское, его можно перевести как «ползать». Пловец, преодолевая дистанцию, вытягивается на поверхности воды, со стороны его движения напоминают движения скользящего, или «ползущего», человека. Руками делаются  равномерные гребки, размашистые и широкие, ноги же при этом производят движение «ножницы». Самое важное при этом – отличная координация движений, а также тренированное размеренное дыхание. 

Кроль считается не только самым быстрым, но и самым красивым, зрелищным стилем. Спортсмены, плывущие вольным стилем, развивают огромную скорость, и следить за их движениями – настоящее удовольствие. В программу соревнований входят дистанции 50, 100 и 200 метров. Самым быстрым на сегодняшний день считается бразильский пловец Сезар Сьело, который проплыл 50 метров за 20,91 секунду, — этот мировой рекорд пока еще никем не побит. 

Кроль на спине 

Этот стиль повторяет все движения обычного кроля, только спортсмен при этом плывет, лежа на спине. В этом стиле есть определенные преимущества – во-первых, можно более свободно дышать, ведь лицо все время находится над поверхностью воды, а кроме того спортсмены прыгают в воду не как обычно, с тумбочки, а могут отталкиваться ногами от бортика бассейна. Тем не менее, скорость развивается заметно ниже, чем при обычном кроле.  

В кроле на спине большое значение придается четкости движений: необходимо синхронно и попеременно двигать руками и ногами. Наиболее пристально судьи отслеживают движения рук, которыми пловец совершает три стадии движений: захват, затем подтягивание, и потом возврат в исходное положение. 

Брасс 

Как понятно из названия (brass – «рука» по-французски), главная роль в этом стиле плавания принадлежит рукам. Спортсмен на дистанции выполняет широкие махи руками. Ноги в это время производят «отталкивающиеся» от воды движения. Если верить историкам, брасс – наиболее древний вид плавания. Еще наскальные рисунки показывают, что наши далекие предки преодолевали водные пространства именно брассом. 

Брасс – самый медленный способ плавания. За последние десятилетия его техника не раз претерпевала изменения: когда-то спортсмены плыли с высоко поднятой над водой головой. Позднее правила изменились — голову стали опускать под воду, вытягивая при этом руки максимально вперед. Чаще всего брассом плывут дистанцию 200 метров. Рекордсмен в этом стиле – японец Иппэй Ватанабэ (2,06,6 минут). 

Баттерфляй 

Движения спортсмена, плывущего стилем «баттерфляй», напоминает полет бабочки над водной гладью. Этот стиль требует от спортсменов огромных затрат энергии, он доступен только самым опытным и тренированным из них. Тело в момент преодоления водной глади почти целиком «выпрыгивает» из воды, а ноги выполняют движение, похожее на всплеск хвоста дельфина.  

Скорость у этого стиля довольно высокая – сразу после кроля. 

 

Комплексное плавание 

Эта дисциплина предполагает сочетание всех стилей плавания  кроля, на спине, брасса, баттерфляя. Дистанция устанавливается в 200 или 400 метров, каждым стилем нужно проплыть, соответственно, 50 или 100 метров.  

Комплексное плавание далеко не сразу стало признанным видом соревнований: официально его включили в программу соревнований только в 1968 году (дистанцию 200 метров), затем на долгие годы оно было забыто, и лишь в 1984 году комплексные заплывы были вновь включены в Олимпийскую программу. 

Эстафета 

Это командный вид соревнований. Участники разных команд по очереди плывут разными стилями: вольным, брассом, на спине, баттерфляем. Среди мужчин и женщин разыгрываются медали в категории 4х100 – 4 вида по 100 метров. Существует еще комбинированная эстафета – 4х50, но она не входит в олимпийскую программу. Эстафета пользуется успехом у зрителей и болельщиков – это очень зрелищное и азартное состязание. Она стала частью олимпийских игр сравнительно недавно – с 1960 года. 

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Иппей ВатанабэплаваниеСезар Сьело
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