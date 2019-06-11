Кристин Отто: из журналистки — в шестикратные олимпийские чемпионки

В 1988 году 22-летняя Кристин Отто стажировалась в редакции радио ГДР, - девушка мечтала о карьере журналистки. Сама она в то время уже прославилась как непревзойденная пловчиха, но ее историю жизни и невероятных успехов еще только предстояло описать другим журналистам, и совсем скоро о Кристин Отто начали писать все спортивные газеты и журналы.

Поздно начала, но быстро добилась успехов

Кристин начала серьезно заниматься плаванием не так уж рано – ей было уже 10 лет, когда ее заметили тренеры и начали целенаправленно готовить девочку к соревнованиям.

Тем не менее, отличные данные плюс огромное упорство скоро сделали свое дело, и уже в 16 лет Кристин завоевала свое первое золото – на чемпионате мира в Эквадоре. Девушка привезла домой три золотых медали. Через год, в 1983-м, чемпионат Европы в Риме принес молодой спортсменке две золотые и одну серебряную медаль.

А еще через год Кристин Отто установила мировой рекорд на дистанции 200 метров, так что вполне могла рассчитывать на участие в Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе. Но, как известно, СССР призвал бойкотировать эту олимпиаду, и руководство ГДР присоединилось к бойкоту. Однако у спортсменов из соцлагеря все же остался шанс блеснуть на альтернативных играх – соревнованиях «Дружба-84», проводимых в Москве в те же дни, что и Олимпиада в Лос-Анджелесе.

И Кристин блеснула. Пять медалей, три из которых были золотыми, завоевала девушка в Москве. Правда, радость омрачила травма позвоночника, которая делала невозможным участие Кристин в следующем чемпионате Европы. Но девушка довольно быстро восстановилась, и в Мадридском чемпионате мира-86 она стала обладательницей 4 золотых и 2 серебряных медалей. Кроме того, Кристин установила новый мировой рекорд, который после нее никому не удавалось превзойти на протяжении пяти с половиной лет.

«Золотая» Кристин Отто

К Олимпиаде в Сеуле в 1988 году Кристин готовилась особенно тщательно. И ее серьезный подход к делу был вознагражден по заслугам. Когда у журналистов, освещавших Олимпийские игры, спросили, кто, на их взгляд, достоин называться лучшим спортсменом этой Олимпиады, все в один голос ответили – конечно, Кристин Отто!

Один из корреспондентов восторженно воскликнул: «Это была настоящая сказка! Кристин прыгала в воду, и каждый раз ее выступление становилось золотым!». Другие корреспонденты подтвердили: «Это был настоящий Клондайк!».

Спорить с ними было бессмысленно. Шесть финалов Олимпиады обернулись для Кристин шестью золотыми медалями. Прежде никому не удавалось получить сразу столько высших наград. Интересно, что сама Кристин потом призналась: она сама не ожидала такого успеха, рассчитывая на 4 медали и считая максимумом для себя 5 золотых наград.

На вопросы журналистов, как ей удалось превзойти саму себя, пройдя 50-метровку вольным стилем быстрее, чем она делала это всегда, Кристин ответила, что это и для нее самой стало сюрпризом. Вероятно, все дело в крепких нервах, добавила спортсменка.

Ей покорились все стили

Невероятные достижения Кристин Отто становятся еще удивительнее, когда понимаешь: она одинаково блестяще выступала во всех стилях, в отличие от большинства спортсменов, предпочитающих 1-2 стиля. Она побеждала с одинаковой легкостью и красотой практически в любых видах соревнований, — разве что брасс, который Кристин всегда недолюбливала, не принес ей в Сеуле золота.

Правда, ни одна золотая награда не сопровождалась на этот раз рекордом, но и без того успехи Отто были поразительными. Она призналась, что рекорды не были ее целью и что победа в Олимпиаде, которую ей пришлось так долго ждать, прекрасна сама по себе.

Успехи, достигнутые благодаря жесткому графику

После блестящей победы на Олимпиаде в Сеуле Кристин Отто заявила о своем уходе из большого спорта. Фотографии, запечатлевшие Кристин на пьедестале почета, вызывают некоторое удивление: никаких восторгов и слез, только сдержанная улыбка. Ее тренер признался журналистам, что Кристин обладает прекрасным чувством юмора и вовсе не «сухарь», но убеждена в том, что свои эмоции следует сдерживать в любых ситуациях. Кроме того, он назвал Кристин способной к мгновенной концентрации и невероятно работоспособной.

Тем, кто хочет развить у себя подобные навыки, несомненно, приводящие к успеху в любой сфере, интересно будет узнать обычный распорядок дня Кристин в годы ее активной спортивной жизни. Итак, девушка ежедневно просыпалась в 5.45, с 7.00 до 9.30 занималась школьными предметами, с 10.00 до 13.00 она тренировалась, потом следовал еще час школьных занятий, и еще три часа тренировок.

С таким графиком Кристин Отто сумела не только покорить водное пространство, став титулованной пловчихой, но и успешно окончить школу, поступить в университет и приобрести профессию журналистки. После окончания спортивной карьеры Кристин долго работала комментатором на немецком телевидении.