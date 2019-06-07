Почему пловец Владимир Сальников пошел наперекор тренеру

Сальникова называли «железным человеком» и «машиной для рекордов», «великим» и «непобедимым».

Имя советского пловца Владимира Сальникова можно смело поставить в один ряд с такими легендами мирового спорта, как Сергей Бубка, Диего Марадона, Вячеслав Фетисов… Если сосчитать все дистанции, которые он проплыл за свою карьеру, получится длина экватора!

Мечта переплыть Мсту

В детстве Владимир каждое лето проводил у бабушки под Новгородом. Местные ребятишки любили плескаться в реке под названием Мста. И Володе очень хотелось научиться хорошо плавать, чтобы переплыть реку. Эта детская мечта стала первым шагом на пути к мировым рекордам.

Второй шаг был сделан в тот день, когда в школу пришел тренер по плаванию. Восьмилетний Володя прошел испытания – требовалось выполнить некоторые упражнения – и был записан в бассейн. Правда, вскоре после этого он заболел и много тренировок пропустил, но, вернувшись в секцию, принялся тренироваться с удвоенной энергией – очень уж хотелось доказать всем, что он тоже может переплыть Мсту!

Как тренер заражал ребят энтузиазмом

Когда Володя стал постарше, у него появился новый тренер – Игорь Кошкин. Сальников вспоминал потом, что этот человек сумел всех заразить своим упорством и энтузиазмом. Вместе с подопечными он бегал кроссы, совершал восхождения в горы, но в то же время был строгим и требовательным, например, не терпел опозданий и несерьезного отношения к спорту.

Требовательность тренера скоро принесла свои плоды. В 1978 году, на Чемпионате мира, когда плавание уже стало для Сальникова делом всей жизни, он сумел победить соперников и установить рекорд на дистанции 1500 метров.

Золото на Московской олимпиаде

Московская Олимпиада 1980 года стала для наших спортсменов серьезным испытанием. США решили бойкотировать проведение Олимпийских игр из-за введения советских войск в Афганистан. Обстановка была напряженной, однако и в таких условиях советские спортсмены выступали очень достойно.

Владимир Сальников принес в копилку нашей сборной 3 золотые медали и стал первым в мире пловцом, которому удалось преодолеть дистанцию 1500 метров меньше, чем за 15 минут.

Участие в альтернативной Олимпиаде

Следующая Олимпиада проводилась в Лос-Анджелесе, и Сальников, как и другие спортсмены, готовился к этому событию, надеясь на новые победы. Однако советское руководство призвало наших спортсменов бойкотировать Олимпиаду в Америке. Тогда была придумана альтернатива – в СССР прошли соревнования с такими же правилами и в то же время, что и Олимпиада в Лос-Анджелесе. Они назывались «Дружба».

На соревнованиях Владимир Сальников показал уникальные результаты – они были заметно выше, чем результаты победителей Олимпиады.

Почему Сальникову пришлось расстаться с тренером

В середине 80-х Сальников ушел от Игоря Кошкина. Тренер сообщил спортсмену о том, что считает его исчерпавшим свои возможности, то есть – бесперспективным. По мнению Кошкина, Владимиру не следовало участвовать в следующих Олимпийских играх, проводимых в Сеуле, и вообще пора было заканчивать карьеру.

Сальников же считал иначе – он чувствовал в себе еще достаточно сил, чтобы побеждать и дальше. Нелегкое решение было принято – он расстался с любимым тренером. В этом его поддержала и жена Марина, которая не только была успешным биохимиком, изучая и применяя на практике современные методы в сфере педагогики и психофизиологии, но и стала для мужа личным тренером, врачом и массажистом.

Помог и отец Марины – руководитель Центра олимпийской подготовки. Словом, общими усилиями продолжали тренировать Сальникова, нацеливая его на дальнейшие успехи.

И результаты не заставили себя ждать. В 1986 году на Играх доброй воли Владимир установил очередной мировой рекорд. А затем для него началась полоса неудач: болезни не позволяли работать в полную силу, и последующие два сезона не принесли ему новых наград, хотя в СССР по-прежнему не было пловца сильнее.

Последний заплыв

У Сальникова обнаружилось множество недоброжелателей, которые издевались над спортсменом, называя план его индивидуальных тренировок «графиком спортсмена-самоубийцы». Он старался не обращать внимания и тренировался, тренировался…

Были опасения, что руководство СССР не допустит его к Олимпиаде в Сеуле, но все же пловец получил «сверху» разрешение, — это означало, что в него еще верят. И 28-летний Владимир полностью оправдал доверие, выиграв на Олимпийских играх в Сеуле у более молодых соперников и показав лучшие результаты в мире.

Это стало неожиданностью для многих, в том числе – и для его тренеров. А Сальников просто решил уйти достойно, показав напоследок все, на что он способен. И его появление в олимпийской столовой после триумфа на пьедестале почета произвело эффект разорвавшейся бомбы – все спортсмены и тренеры, даже те, которые в него не верили, встали со своих мест и зааплодировали непобедимому Сальникову. Растроганный пловец потом сказал, что это «стоило всего мирового золота».

Жизнь после побед

Уйдя из большого спорта, четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников занялся тренерской работой, затем возглавлял Федерацию плавания России, работал в комиссии Международной федерации плавания…

Несмотря на недоброжелательное отношение к Сальникову со стороны многих зарубежных спортсменов, в Америке его имя находится в «Галерее славы плавания», а по итогам опроса американского издания «Мир плавания» Сальников был назван лучшим пловцом планеты, причем три раза подряд.

Сегодня главная мечта «машины для рекордов», великого и непобедимого Сальникова, — создать академию плавания. Учитывая его несгибаемый характер, надо думать, что и этой цели, как и других в своей жизни, он обязательно достигнет.