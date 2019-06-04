Как конкурентки пытались утопить Ларису Ильченко в Пекине 

Лариса Ильченко – настоящая легенда российского плавания. Ее относят к самым титулованным спортсменкам РФ, а кроме того, Ларису просто очень любят ее болельщики и поклонники – за красоту, талант и упорство, которое она всегда проявляет в борьбе.

Начала плавать в 4 года

Лариса родилась в 1988 году в Волгограде. Видя, каким активным и любознательным ребенком растет дочь, родители уже в 4-летнем возрасте отдали ее в секцию плавания. И этот вид спорта постепенно стал занимать в жизни Ларисы главную роль. За секцией последовала спортивная школа, где ее стал тренировать Александр Иванов.

Свои первые серьезные победы девушка одержала в 2003 году, на спартакиаде. Этот год вообще стал для Ильченко удачным – он принес ей несколько медалей и на первенстве России среди юниоров.

Мастер спорта в 14 лет

Уже в 14 лет Лариса стала мастером спорта, а через 2 года она получила звание мастера спорта международного класса и победила на чемпионате мира в Дубае.

В 2005 году девушку сопровождает успех – мало того, что она побеждает на чемпионатах России, она становится победительницей чемпионата мира в Монреале!

Спустя год в копилке Ларисы появились две золотые медали, полученные в Неаполе, на мировом первенстве. В 2006 году Лариса удостоилась звания лучшей пловчихи планеты на открытой воде. Это звание оставалось с ней и в последующие 2 года.

Чемпионат мира в Мельбурне в 2007 году снова приносит победу – Лариса завоевала золото на дистанции в 5 и 10 километров.

Как Ларису пытались утопить в Пекине

2008-й стал годом серьезных испытаний для молодой пловчихи. Плавание на открытой воде на Олимпиаде в Пекине принесло Ларисе первое место, но досталось оно нелегкой ценой.

Марафонский заплыв на 10 километров проходил в условиях напряженной конкуренции. Из российской команды в этом виде соревнований участвовала одна Ильченко. И на протяжении всей дистанции конкурентки пытались вывести ее из игры любыми способами, не стесняясь наносить сильные удары и делая попытки утопить девушку.

Впереди плыли две крупные англичанки, загораживая хрупкой Ларисе путь вперед своими широкими плечами. Они же не пропустили нашу спортсменку к промежуточной стоянке, где можно было подкрепиться, — на такой длинной дистанции необходимо восстанавливать силы. Когда, наконец, нашей «русалочке» удалось взять свой паек, испанская пловчиха буквально вышибла его из рук Ларисы.

К тому времени Ильченко шла уже третьей. Чтобы не пропустить российскую спортсменку к победе, ее взяли в «коробочку» две спортсменки из Бразилии и принялись попросту избивать Ларису – наносили ей удары при каждом гребке, пытались утопить... Каким-то чудом девушке удалось преодолеть все атаки, прорваться сквозь заслон англичанок и сделать свой фирменный рывок, выйдя на первое место.

Отвечая на вопросы корреспондента после победы, Лариса улыбалась и повторяла: «Пусть теперь они плачут!». Спортсменка призналась, что слезы начали литься у нее из глаз после болезненного удара по травмированной руке, который ей нанесла китайская пловчиха. «Зато очки не запотевали!» — добавила Лариса.

Она призналась, что подобное случается на всех соревнованиях, но на этот раз били особенно жестоко. Впрочем, даже такие неспортивные методы не помогли иностранным пловчихам. Наша 20-летняя Лариса – на пьедестале, с медалью. А ее побежденные соперницы, намного крупнее, старше и опытнее Ларисы, действительно плакали…

На той Олимпиаде Лариса стала первой российской спортсменкой, получившей золотую медаль на дистанции 10 километров. За такое серьезное достижение она была удостоена государственной награды – Ордена Дружбы. После Олимпиады-2008 в Пекине Ильченко стала живой легендой отечественного плавания.

Семейное счастье

В 2009 году, на очередном первенстве мира, ларисе удалось завоевать только серебро. Впрочем, спортсменка не слишком огорчилась, — в ее жизни появилась другая радость, помимо спорта. Она начала встречаться с пловцом Сергеем Перуниным, и в 2012 году молодые люди поженились.

Медовый месяц они провели в Доминиканской Республике, — поездку молодоженам подарили друзья, и Лариса им очень благодарна за этот щедрый жест. Вскоре на свет появилась дочь, которую назвали Машей.

Сегодня Лариса и Сергей живут в Волгограде, занимаются подготовкой детей-пловцов, тренируя их в спортивном комплексе. Сама Лариса с гордостью вспоминает не только о своих медалях, но и о том, что ее именем назвали турнир по плаванию на открытой воде. Она мечтает о том, что когда-нибудь откроет собственную спортивную школу, где будут тренироваться будущие чемпионы. Для жителей Волгограда Лариса Ильченко – настоящий кумир, как, впрочем, и для миллионов своих поклонников во всем мире.