Как они слышат музыку под водой? Секреты спортсменов по синхронному плаванию

Наблюдая за выступлениями синхронисток, у многих зрителей наверняка возникает множество вопросов: почему, например, у спортсменов такая ярко выраженная мимика?

Как им удается сберечь под водой макияж, почему у них всегда такие строгие прически? Наконец, как они могут задерживать дыхание на такое длительное время, находясь под водой на протяжении нескольких минут?

Сегодня мы раскроем некоторые из секретов синхронисток.

Как они дышат под водой

Обычно синхронному плаванию начинают учиться в достаточно раннем детстве. К тому времени, как девушки начинают выступать в серьезных соревнованиях, объем их легких уже становится почти вдвое больше, чем у остальных людей. Некоторые синхронистки способны задерживать дыхание под водой до 3-4 минут!

Нередко девушки долгое время находятся под водой вниз головой, выполняя упражнения. В этих случаях им сильно помогает специальный зажим для носа. Однако он порой соскальзывает во время резких движений. Для таких случаев у каждой спортсменки припасен запасной зажим, который крепится к купальнику. Если же заменить потерянный зажим не получается – синхронистке приходится прикрывать нос верхней губой, чтобы контролировать дыхание.

Им приходится смешивать тени с вазелином

Отдельного разговора заслуживает макияж синхронисток. От спортсменок требуется четко выраженная мимика, чтобы выражение их лиц могли видеть судьи и зрители. В этом помогает густо наложенная косметика. А чтобы она не смывалась под водой, девушки прибегают к различным ухищрениям: например, добавляют в яркие тени для глаз немного вазелина.

Очень строгие правила действуют и в отношении прически. Синхронисткам не позволено выступать с распущенными или небрежно уложенными волосами. Для сохранения опрятного вида им предписано убирать волосы в тугой пучок. Соорудить стойкую и строгую прическу им помогают растопленный желатин, который они толстым слоем наносят на волосы, а также множество невидимок, — иногда несколько сотен!

Как синхронистки обходят запрет на татуировки

Нет, наносить татуировки им все-таки не запрещено – запрещено демонстрировать их во время выступлений. Но какая же современная девушка откажется набить парочку эпатажных татушек? Ведь это так модно!

И находчивые синхронистки придумали, как обойти запрет и ни в чем себе при этом не отказывать. Они просто замазывают перед выступлением татушки водостойким тональным кремом подходящего оттенка.

Есть в синхронном плавании и другие запреты. Например, купальники у спортсменок должны быть максимально закрытыми – никаких откровенных стрингов, никаких декольте! Все очень строго проверяется: глубина вырезов регламентируется специальными правилами и оговаривается чуть ли не до миллиметра.

Запрещено надевать что-то еще, кроме купальника. Речь идет и о нижнем белье, и об украшениях.

Во время выступления спортсменки не имеют права касаться дна бассейна или пользоваться сушей для выполнения элементов. Нельзя отталкиваться ни от краев бортика, ни от дна. То есть, что мы видим, — все эти эффектные прыжки, повороты и поддержки, — они делают, не имея никакого упора, просто в воде!

Они тренируются много часов каждый день

В синхронное плавание обычно берут 5-летних девочек, но далеко не всех, кого приводят родители. В этом виде спорта большое значение придается росту и гибкости спортсменок, охотнее берут девочек с длинными ногами. Чтобы понять – какой станет девочка, когда вырастет, тренер внимательно приглядывается к ее родителям: ведь законы наследственности никто не отменял.

Со стороны может показаться, что синхронное плавание – легкий и праздничный вид спорта, что девушки не работают, а просто танцуют в воде, ослепительно при этом улыбаясь. Однако, чтобы достичь такой легкости и зрелищности, им приходится, как и другим спортсменам, тренироваться ежедневно по 5-6 часов. В их жизни бывают и травмы, — ведь синхронистки должны постоянно тренировать растяжку, владеть навыками акробатики, отрабатывать прыжки.

Как они слышат музыку под водой?

Многие зрители недоумевают: как девушкам удается, находясь с головой под водой, слышать музыку и выполнять все движения одновременно, синхронно? У них есть свои секреты. Во-первых, под водой установлены специальные динамики, так что спортсменки все слышат так же, как зрители и судьи.

А во-вторых, по большому счету, музыка им вообще не нужна. Дело в том, что во время тренировок они двигаются под счет, который отстукивает тренер по лестнице бассейна. К моменту выступления их движения уже настолько отлажены, что вполне можно обойтись и без музыки.