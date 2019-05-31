ПЛАВАНИЕ Как они слышат музыку под водой? Секреты спортсменов по синхронному плаванию
ПЛАВАНИЕ

Как они слышат музыку под водой? Секреты спортсменов по синхронному плаванию

Ольга Моисеева

Наблюдая за выступлениями синхронисток, у многих зрителей наверняка возникает множество вопросов: почему, например, у спортсменов такая ярко выраженная мимика?

Как им удается сберечь под водой макияж, почему у них всегда такие строгие прически? Наконец, как они могут задерживать дыхание на такое длительное время, находясь под водой на протяжении нескольких минут? 

Фото: Pixabay.
Фото: Pixabay.

Сегодня мы раскроем некоторые из секретов синхронисток. 

Как они дышат под водой 

Обычно синхронному плаванию начинают учиться в достаточно раннем детстве. К тому времени, как девушки начинают выступать в серьезных соревнованиях, объем их легких уже становится почти вдвое больше, чем у остальных людей. Некоторые синхронистки способны задерживать дыхание под водой до 3-4 минут! 

Нередко девушки долгое время находятся под водой вниз головой, выполняя упражнения. В этих случаях им сильно помогает специальный зажим для носа. Однако он порой соскальзывает во время резких движений. Для таких случаев у каждой спортсменки припасен запасной зажим, который крепится к купальнику. Если же заменить потерянный зажим не получается – синхронистке приходится прикрывать нос верхней губой, чтобы контролировать дыхание. 

Им приходится смешивать тени с вазелином  

Фото: Pxhere.
Фото: Pxhere.

Отдельного разговора заслуживает макияж синхронисток. От спортсменок требуется четко выраженная мимика, чтобы выражение их лиц могли видеть судьи и зрители. В этом помогает густо наложенная косметика. А чтобы она не смывалась под водой, девушки прибегают к различным ухищрениям: например, добавляют в яркие тени для глаз немного вазелина. 

Очень строгие правила действуют и в отношении прически. Синхронисткам не позволено выступать с распущенными или небрежно уложенными волосами. Для сохранения опрятного вида им предписано убирать волосы в тугой пучок. Соорудить стойкую и строгую прическу им помогают растопленный желатин, который они толстым слоем наносят на волосы, а также множество невидимок, — иногда несколько сотен! 

Как синхронистки обходят запрет на татуировки 

Нет, наносить татуировки им все-таки не запрещено – запрещено демонстрировать их во время выступлений. Но какая же современная девушка откажется набить парочку эпатажных татушек? Ведь это так модно! 

И находчивые синхронистки придумали, как обойти запрет и ни в чем себе при этом не отказывать. Они просто замазывают перед выступлением татушки водостойким тональным кремом подходящего оттенка. 

Есть в синхронном плавании и другие запреты. Например, купальники у спортсменок должны быть максимально закрытыми – никаких откровенных стрингов, никаких декольте! Все очень строго проверяется: глубина вырезов регламентируется специальными правилами и оговаривается чуть ли не до миллиметра. 

Запрещено надевать что-то еще, кроме купальника. Речь идет и о нижнем белье, и об украшениях. 

Во время выступления спортсменки не имеют права касаться дна бассейна или пользоваться сушей для выполнения элементов. Нельзя отталкиваться ни от краев бортика, ни от дна. То есть, что мы видим, — все эти эффектные прыжки, повороты и поддержки, — они делают, не имея никакого упора, просто в воде! 

Они тренируются много часов каждый день 

Фото: Pxhere.
Фото: Pxhere.

В синхронное плавание обычно берут 5-летних девочек, но далеко не всех, кого приводят родители. В этом виде спорта большое значение придается росту и гибкости спортсменок, охотнее берут девочек с длинными ногами. Чтобы понять – какой станет девочка, когда вырастет, тренер внимательно приглядывается к ее родителям: ведь законы наследственности никто не отменял. 

Со стороны может показаться, что синхронное плавание – легкий и праздничный вид спорта, что девушки не работают, а просто танцуют в воде, ослепительно при этом улыбаясь. Однако, чтобы достичь такой легкости и зрелищности, им приходится, как и другим спортсменам, тренироваться ежедневно по 5-6 часов. В их жизни бывают и травмы, — ведь синхронистки должны постоянно тренировать растяжку, владеть навыками акробатики, отрабатывать прыжки. 

Как они слышат музыку под водой? 

Многие зрители недоумевают: как девушкам удается, находясь с головой под водой, слышать музыку и выполнять все движения одновременно, синхронно? У них есть свои секреты. Во-первых, под водой установлены специальные динамики, так что спортсменки все слышат так же, как зрители и судьи. 

А во-вторых, по большому счету, музыка им вообще не нужна. Дело в том, что во время тренировок они двигаются под счет, который отстукивает тренер по лестнице бассейна. К моменту выступления их движения уже настолько отлажены, что вполне можно обойтись и без музыки. 

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