Как судьи сначала дисквалифицировали пловца Аарона Пирсола, а потом отдали ему золотую медаль

Аарон Пирсол долгое время считался одним из лучших американских спортсменов-пловцов, сумевшим достичь очень высоких результатов как в плавании на спине, так и в смешанной эстафете.

Всенародную славу ему принесла золотая медаль на Олимпиаде в Афинах, а также победы на чемпионатах мира.

Первые победы

Аарон родился в Южной Калифорнии. Как и многие дети этого штата, он с самого раннего детства много плавал в океане. Когда он пошел в школу, то продолжал регулярно плавать и принимал участие в школьных соревнованиях, уже в младших классах показывая отличные результаты.

В 2002 году школа была окончена. Юноша поехал в Техас – учиться в университете. Расставание с родным городом, с семье, привычным тренером далось Аарону нелегко. Однако была в этом и хорошая сторона: вырвавшись на свободу, юноша смог больше времени тратить на студенческие вечеринки и другие развлечения. Он почувствовал себя взрослым и самостоятельным.

К тому времени он уже был обладателем серебряной медали, выигранной в плавании на спине на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее. Ему удалось прийти к финишу почти одновременно с самим Ленни Крайзельбургом. После этой Олимпиады об Аароне стали говорить как о возможном преемнике Крайзельбурга.

Золото на Олимпиаде-2004

К летним Олимпийским играм 2004 года в Афинах Аарон подготовился серьезно: он должен был во что бы то ни стало привезти золото! И ему это удалось.

Правда, финальный заплыв на дистанцию 200 метров принес неприятную неожиданность: Пирсола дисквалифицировали, что означало потерю наград.

Его обвинили в нарушении техники плавания: якобы, преодолев первые 150 метров, он выполнил поворот с нарушением. Однако, посовещавшись и приняв во внимание поданный американцами протест, судьи отменили дисквалификацию и вернули Аарону золотую медаль и титул чемпиона.

Впрочем, Аарон Пирсол в интервью отметил: даже если бы его действительно дисквалифицировали, он все равно считал бы себя победителем, потому что был абсолютно уверен в том, что ничего не нарушал, об этом свидетельствуют и видеозаписи заплыва, которые он пересмотрел несколько раз, убедившись в своей правоте.

Но на этом скандальные эпизоды не завершились. Аарон предъявил обвинение одному из своих соперников, японскому пловцу Косукэ Китадзима, в том, что тот, плывя брассом, незаконно применил движение из баттерфляя, что дало ему несправедливое преимущество.

Рекорд 2007-го

Плывя на Чемпионате мира в 2007 году дистанцию 100 метров на спине, Аарон сумел первым вырваться за отметку 53 секунды: он финишировал через 52,98 секунды, поставив тем самым рекорд. При этом на первой половине дистанции Пирсол отставал от прославленного Райана Лохте чуть ли не на целый метр, однако на второй половине сумел вырваться вперед и уверенно обогнал Райана у самого финиша.

А вот дистанция 200 метров на спине принесла спортсмену разочарование: он рассчитывал на золото, но в итоге завладел лишь серебром. Аарон впервые проиграл в этой дисциплине, начиная с 2001 года.

Олимпиада-2008

В 2008 году, выступая на Олимпийских играх в Пекине, Аарон заслуженно получил золотую медаль за преодоление стометровки на спине, установив при этом мировой рекорд: он проплыл дистанцию за 52,54 секунды. Этот мировой рекорд стал уже пятым, который спортсмен сумел поставить на олимпиадах.

На дистанции 200 метров он пришел вторым, следом за Райаном Лохте: с этим спортсменом Аарон разделил олимпийский мировой рекорд. В финале олимпийских игр Лохте побил мировой рекорд.

Спустя 2 дня Аарон завоевал еще одну золотую медаль – по результатам эстафеты 4 по 100 метров. Вместе со своими товарищами по команде Пирсол установил мировой рекорд, всего на 0,7 секунды опередив команду Австралии.

2009 года принес неудачи

Участвуя в национальном чемпионате по водным видам спорта, Аарон Пирсол снова установил мировой рекорд, проплыв 100 метров на спине за 51,94 секунды. Быстрее всех он оказался и на дистанции 200 метров на спине – это был уже шестой его рекорд в этом виде плавания.

А вот Чемпионат мира по водным видам спорта принес ему разочарование. Многие болельщики были неприятно удивлены тем, что Аарон не смог даже выйти в финал в стометровке на спине. Объясняя журналистам неудачу, сам Аарон признался, что применил неправильную тактику в полуфинале.

Однако эта неудача заставила спортсмена собраться. Он напряг все силы и в финальном заплыве на 200 метров на спине пришел первым, став обладателем золотой медали.

Видимо, эти последние чемпионаты истощили запас сил Аарона Пирсола, потому что в 2011 году спортсмен объявил о том, что намерен завершить свою карьеру. Что ж, после таких успехов можно отправляться на покой: в общей сложности Аарон Пирсол завоевал 7 олимпийских медалей