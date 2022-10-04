Ученый-ядерщик счел не целесообразным прятаться в бункере во время катастрофы

На фоне политической обстановки 2022 года в СМИ все чаще попадает информация о том, что люди в разных странах начали интересоваться строительством частных бункеров. Мол, фирмы, которые предлагают построить подземное бомбоубежище, уже не справляются с наплывом заказов.
Ситуацию с ажиотажем вокруг бункеров прокомментировал директор Института ядерной физики Сибирского отделения РАН, академик Павел Логачев.
«На эту тему сейчас кто во что горазд, в соответствии со своими финансовыми и прочими возможностями, как-то пытается отвечать. Это просто некий факт увеличения напряженности в обществе. Люди таким образом пытаются как-то снять свой стресс. Мое личное мнение такое», — сказал ученый в эфире радио «Говорит Москва».
Необходимость строительства собственного бункера сомнительна, считает Логачев. Особенно если техногенная катастрофа разрушит ваш дом.
«Надо в этих случаях смотреть общий прогноз: а что будет потом с тем районом, где ты живешь? Тебе надо жить вот в этом во всем? И что дальше там будет происходить? Еще очень большие сомнения на эту тему: кто выиграет от этих действий?» — прокомментировал он.
Желаем читателям Teleprogramma.pro, чтобы никому из нас бункеры никогда не понадобились.
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