Ученый-ядерщик счел не целесообразным прятаться в бункере во время катастрофы

Необходимость строительства собственного бункера сомнительна, считает Логачев. Особенно если техногенная катастрофа разрушит ваш дом.

«Надо в этих случаях смотреть общий прогноз: а что будет потом с тем районом, где ты живешь? Тебе надо жить вот в этом во всем? И что дальше там будет происходить? Еще очень большие сомнения на эту тему: кто выиграет от этих действий?» — прокомментировал он.