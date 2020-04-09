Меньше двигаться, больше есть: сервис путешествий оценил влияние самоизоляции на людей

Переход на режим самоизоляции и дистанционная работа сильно повлияли на наш привычный ритм жизни.

Сервис путешествий Туту.ру оценил, какие плюсы и минусы открылись перед россиянами, перешедшими на новый режим работы.

Как выяснилось в ходе опроса, первое место по негативу от «домашнего ареста» стало меньшее количество физической активности. Вполне закономерно, что маршрут «на работу» от дивана до компьютерного стола даже отдаленно не похож на поездки через город.

Многие также отметили, что сильней скучают по удобным офисным креслам и другим корпоративным «няшкам», чем по коллегам. А вот общение с родными в режиме 24/7 многих опрошенных утомляет.

В топ отрицательного рейтинга режима удаленной работы вошла близость холодильника и частые визиты «жорика» – респонденты отметили, что стали больше есть. Почти четверть заявили и о снижении продуктивности: домашние заботы отвлекают от выполнения бизнес-задач.

Чуть меньше 20% отметили размытие границ между трудовым и домашним временем, из–за чего рабочий день стал ненормированным.

Впрочем, обнаружились у домашнего режима и плюсы. Например, у многих появилось больше времени на сон, чтение книг, просмотр фильмов, готовку, хобби, несложные спортивные упражнения и многое другое.

Как отмечает одна из пользователей сервиса, в режиме самоизоляции «отпустила суета». В целом, как подытоживают многие психологи, период вынужденной уединенности – отличное время встретиться с самим собой и понять, что в жизни по-настоящему важно для вас.