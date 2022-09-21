Россияне назвали отечественные города, в которых хотели бы стареть

Больше всего участников опроса тянет жизнь на пенсии в Сочи.
Санкт-Петербург

Санкт-Петербург ну чем не место для спокойной старости? Фото: Екатерина Болгова

В России провели опрос, в каких городах люди хотели бы жить на пенсии.

Лидером стал южный Сочи — за него проголосовали 47% опрошенных. Второе место заняла Москва — 35%.

Далее идут Санкт-Петербург — 29%, Калининград — 27% и Краснодар — 26%

Главной причиной сменить место жительства на пенсии оказался климат. 41% участников опроса хотел бы жить в более теплых краях, а для 30% важно переехать в такое место, где нет стресса и суеты. 28% хотели бы вернуться в родные места после завершения карьеры, столько же выбрали город по наличию развитой инфраструктуры.

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Добавим, что 37% ответивших не хотели бы полностью прекращать трудовую деятельность с приходом пенсионного возраста. А 9% заявили о планах заниматься бизнесом ближе к старости.

Результаты исследования, проведенного сервисом «Работа.ру», опубликовало издание «Известия».

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