Россияне назвали отечественные города, в которых хотели бы стареть

В России провели опрос, в каких городах люди хотели бы жить на пенсии.

Лидером стал южный Сочи — за него проголосовали 47% опрошенных. Второе место заняла Москва — 35%.

Далее идут Санкт-Петербург — 29%, Калининград — 27% и Краснодар — 26%

Главной причиной сменить место жительства на пенсии оказался климат. 41% участников опроса хотел бы жить в более теплых краях, а для 30% важно переехать в такое место, где нет стресса и суеты. 28% хотели бы вернуться в родные места после завершения карьеры, столько же выбрали город по наличию развитой инфраструктуры.