Зира плюс цедра — что-то необыкновенное! Как замариновать шашлык по-восточному

Телеповар Илья Лазерсон в своем Telegram-канале рассказал, как замариновать очень ароматный шашлык по-восточному.

В основе маринада кулинар использует майонез. По словам Лазерсона, этот ингредиент является хорошим проводником специй в мясо, отчего оно получается очень ароматным.

Итак, в майонез нужно добавить измельченную зиру, кориандр, сухой чеснок, цедру цитрусовых (можно также сухую, есть в отделе специй). Положить в этот состав кусочки любого мяса, руками распределить, накрыть, оставить мариноваться.

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