Зажигаем мангал: креветки в пряном пивном соусе от Бельковича

У главного шеф-повара СТС на одну порцию ушло 103 рубля.
Фото: СТС

Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Креветки варено – мороженые 1,5 кг (600 р.)
  • Лук красный 1 шт. (5 р.)
  • Чеснок 5 зубчиков (4 р.)
  • Лимон 1 шт. (19 р.)
  • Томатная паста 2 ч. ложки с горкой (7 р.)
  • Аджика 1 ч. ложка горкой (8 р.)
  • Орегано 1 ст. ложка (12 р.)
  • Пиво светлое 200 мл (25 р.)
  • Соевый соус 5 ст. ложек (13 р.)
  • Мед 1 ст. ложка (15 р.)
  • Копченая паприка 2 ч. ложки (18 р.)
  • Перец черный молотый
  • Сливочное масло 80 г (70 р.)
  • Петрушка 3 веточки (6 р.)
  • Растительное масло 20 мл (3 р.)
  • Хлеб пшеничный ½ каравая (22 р.)
  • Вам понадобится казан 10 л
  • Итого: 8 порций = 827 р., 1 порция = 103 р.

Приготовление:

Зубчики чеснока очистить и нарезать слайсами.

Лук очистить и нарезать средними дольками.

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Фото: СТС

В казан на мангале налить 20 мл растительного масла и забросить лук с чесноком, обжарить.

Лимон нарезать на небольшие кусочки и отправить в казан.

Добавить томатную пасту, аджику, орегано и перемешать.

Фото: СТС

Влить 200 мл пива и перемешать.

Добавить соевый соус и мед, копченую паприку и поперчить черным молотым перцем по вкусу.

Отправить в соус креветки и томить около 5 минут.

Фото: СТС

Пшеничный хлеб нарезать ломтиками и подпечь на решетке с двух сторон.

Снять казан с нагрева и добавить сливочное масло, перемешать и растопить масло.

Сервировка:

Креветки в соусе переложить в порционные тарелки, подавать с гренками и украсить листиками петрушки.

Приятного аппетита!

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