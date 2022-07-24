Зажигаем мангал: креветки в пряном пивном соусе от Бельковича

Ингредиенты:
- Креветки варено – мороженые 1,5 кг (600 р.)
- Лук красный 1 шт. (5 р.)
- Чеснок 5 зубчиков (4 р.)
- Лимон 1 шт. (19 р.)
- Томатная паста 2 ч. ложки с горкой (7 р.)
- Аджика 1 ч. ложка горкой (8 р.)
- Орегано 1 ст. ложка (12 р.)
- Пиво светлое 200 мл (25 р.)
- Соевый соус 5 ст. ложек (13 р.)
- Мед 1 ст. ложка (15 р.)
- Копченая паприка 2 ч. ложки (18 р.)
- Перец черный молотый
- Сливочное масло 80 г (70 р.)
- Петрушка 3 веточки (6 р.)
- Растительное масло 20 мл (3 р.)
- Хлеб пшеничный ½ каравая (22 р.)
- Вам понадобится казан 10 л
- Итого: 8 порций = 827 р., 1 порция = 103 р.
Приготовление:
Зубчики чеснока очистить и нарезать слайсами.
Лук очистить и нарезать средними дольками.
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Фото: СТС
В казан на мангале налить 20 мл растительного масла и забросить лук с чесноком, обжарить.
Лимон нарезать на небольшие кусочки и отправить в казан.
Добавить томатную пасту, аджику, орегано и перемешать.
Фото: СТС
Влить 200 мл пива и перемешать.
Добавить соевый соус и мед, копченую паприку и поперчить черным молотым перцем по вкусу.
Отправить в соус креветки и томить около 5 минут.
Фото: СТС
Пшеничный хлеб нарезать ломтиками и подпечь на решетке с двух сторон.
Снять казан с нагрева и добавить сливочное масло, перемешать и растопить масло.
Сервировка:
Креветки в соусе переложить в порционные тарелки, подавать с гренками и украсить листиками петрушки.
Приятного аппетита!