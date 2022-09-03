Завтрак на пятерку: лучшие рецепты для школьников

Творожная запеканка
Идеальный баланс белков, жиров и углеводов. Это базовый вариант. Блюдо можно разнообразить, добавляя в творог то, что любит ваш школьник: изюм, курагу, шоколадную крошку, кусочки яблока, апельсиновую цедру, ванилин. Запеканку можно приготовить заранее и хранить в холодильнике несколько дней.
НАДО (на 2 - 4 порции): 300 г творога · 1 яйцо
· 60 мл молока · 1 ст. ложка (с горкой) манки · 1,5 ст. ложки сахара · щепотка соли · сливочное масло для смазывания формы · сметана для подачи.
ГОТОВИМ:
1. Манку заливаем молоком и убираем в сторону.
2. Творог протираем через сито или пробиваем блендером.
3. Соединяем творог и манку с молоком.
4. Вбиваем яйцо, добавляем сахар и соль. Тщательно перемешиваем.
5. Форму смазываем маслом, выкладываем творожную массу.
6. Выпекаем 40 минут при 180 °С до румяного цвета.
7. Даем остыть, нарезаем на порции и подаем.
Кесадилья по-русски
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Адаптация знаменитого мексиканского блюда на наш лад. Готовится из всего, что есть под рукой, получается сытно и очень вкусно.
НАДО (на 1 порцию): готовая лепешка-тортилья (выбирайте их в магазине по диаметру сковороды: из маленькой получится одна порция, из большой - большая кесадилья, которую можно разделить на 2 порции) · 2 ст. ложки сливочного сыра или мягкого творога · 1 яйцо · 2 ломтика помидора · 2 ломтика ветчины (или холодной курятины, говядины, на худой конец колбасы или разрезанная вдоль сосиска) · 2 ломтика полутвердого сыра (или моцареллы, или и того и другого) · немного свежей зелени (лук, петрушка, шпинат, сойдет и салатный лист) · немного растительного или сливочного масла для жарки.
ГОТОВИМ:
1. Сначала готовим все ингредиенты, чтобы быстро собрать кесадилью.
2. Сковороду ставим на средний огонь, добавляем масло.
3. Яйцо немного взбиваем вилкой и выливаем в сковороду, распределяя по всей поверхности.
4. Тортилью кладем в сковороду и прижимаем лопаткой.
5. По половине лепешки быстро размазываем сливочный сыр (особая аккуратность тут не нужна).
6. На ту же половину выкладываем ломтики ветчины, сверху - томаты, зелень и сыр.
7. Двумя лопатками или вилками поддеваем свободную половину лепешки (следите, чтобы яичный слой не отклеился) и накрываем начиненную половину.
8. Когда нижний слой достаточно зарумянится, переворачиваем кесадилью и поджариваем вторую сторону.
Творожные кексы
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Еще один способ спрятать полезный творог в приемлемую для юного привереды форму. Такие кексики можно дать ребенку в школу с собой.
НАДО (на 3 - 4 порции): 200 г мягкого творога · 2 яйца · 70 г сливочного масла · 50 г сметаны · 150 г сахара · 1/2 ч. ложки ванильного сахара · 210 г муки · 3 г разрыхлителя.
ГОТОВИМ:
1. Смешиваем сахар и творог, растираем вилкой.
2. Добавляем яйца, ванильный сахар, сметану и растопленное сливочное масло, перемешиваем.
3. Добавляем муку и разрыхлитель, перемешиваем до однородности.
4. Металлическую форму для кексов смазываем (или вставляем в нее бумажные или силиконовые формочки). Заполняем массой до половины.
5. Выпекаем 20 - 25 минут при 180 °С.