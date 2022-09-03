Завтрак на пятерку: лучшие рецепты для школьников

Творожная запеканка

Идеальный баланс белков, жиров и углеводов. Это базовый вариант. Блюдо можно разнообразить, добавляя в творог то, что любит ваш школьник: изюм, курагу, шоколадную крошку, кусочки яблока, апельсиновую цедру, ванилин. Запеканку можно приготовить заранее и хранить в холодильнике несколько дней.

НАДО (на 2 - 4 порции): 300 г творога · 1 яйцо

· 60 мл молока · 1 ст. ложка (с горкой) манки · 1,5 ст. ложки сахара · щепотка соли · сливочное масло для смазывания формы · сметана для подачи.

ГОТОВИМ:

1. Манку заливаем молоком и убираем в сторону.

2. Творог протираем через сито или пробиваем блендером.

3. Соединяем творог и манку с молоком.

4. Вбиваем яйцо, добавляем сахар и соль. Тщательно перемешиваем.

5. Форму смазываем маслом, выкладываем творожную массу.

6. Выпекаем 40 минут при 180 °С до румяного цвета.

7. Даем остыть, нарезаем на порции и подаем.

Кесадилья по-русски