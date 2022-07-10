Запеченная рыба с картошкой от Бельковича

Картофель переложить на противень и отправить в заранее разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут, а затем запекать с рыбой еще 25 минут.

Каждую рыбку внутри посолить и поперчить по вкусу.

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Красный лук и лимон нарезать полукольцами, переложить внутрь каждой рыбы. Веточки петрушки (по 10 г) с листиками помять в руках и отправить к луку с лимоном.