Запеченная рыба с картошкой от Бельковича

Ингредиенты:
- Терпуг замороженный тушка 2 шт. 1700 г (526 р.)
- Картошка молодая 1300 г (104 р.)
- Лимон 1 шт. (19 р.)
- Красный лук 1 шт. (10 р.)
- Чеснок 5 зубчиков (4 р.)
- Петрушка большой пучок 40 г (32 р.)
- Растительное масло (подсолнечное) 80 мл (11 р.)
- Соль
- Перец
- Итого: 6 порций = 706 р., 1 порция = 118 р.
Приготовление:
Терпуг разморозить, убрать внутренности, вырезать жабры и соскоблить чешую.
Мытый молодой картофель разрезать на две части. Картофель посолить, добавить 30 мл растительного масла и перемешать.
Фото: СТС
Картофель переложить на противень и отправить в заранее разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут, а затем запекать с рыбой еще 25 минут.
Каждую рыбку внутри посолить и поперчить по вкусу.
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Красный лук и лимон нарезать полукольцами, переложить внутрь каждой рыбы. Веточки петрушки (по 10 г) с листиками помять в руках и отправить к луку с лимоном.
Фото: СТС
Противень выстелить пергаментной бумагой и смазать 10 мл растительного масла, переложить рыбу на противень, сверху посолить и поперчить.
Противень с рыбой отправить в духовку к картофелю и запекать 25 минут при 200 градусах.
В куттер отправить 5 зубчиков чеснока, пучок петрушки (15 г), влить 40 мл растительного масла и перебить.
Фото: СТС
За 6-7 минут до готовности, картофель вытащить из духовки, слегка раздавить каждую картофелину толкушкой и полить чесночным маслом с зеленью.