Запеченная рыба с картошкой от Бельковича

У главного шеф-повара СТС ушло на шесть порций 706 рублей.
Фото: СТС

Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Терпуг замороженный тушка 2 шт. 1700 г (526 р.)
  • Картошка молодая 1300 г (104 р.)
  • Лимон 1 шт. (19 р.)
  • Красный лук 1 шт. (10 р.)
  • Чеснок 5 зубчиков (4 р.)
  • Петрушка большой пучок 40 г (32 р.)
  • Растительное масло (подсолнечное) 80 мл (11 р.)
  • Соль 
  • Перец
  • Итого: 6 порций = 706 р., 1 порция = 118 р.

Приготовление:

Терпуг разморозить, убрать внутренности, вырезать жабры и соскоблить чешую.

Мытый молодой картофель разрезать на две части. Картофель посолить, добавить 30 мл растительного масла и перемешать.

Фото: СТС

Картофель переложить на противень и отправить в заранее разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут, а затем запекать с рыбой еще 25 минут.

Каждую рыбку внутри посолить и поперчить по вкусу.

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Красный лук и лимон нарезать полукольцами, переложить внутрь каждой рыбы. Веточки петрушки (по 10 г) с листиками помять в руках и отправить к луку с лимоном.

Фото: СТС

Противень выстелить пергаментной бумагой и смазать 10 мл растительного масла, переложить рыбу на противень, сверху посолить и поперчить.

Противень с рыбой отправить в духовку к картофелю и запекать 25 минут при 200 градусах.

В куттер отправить 5 зубчиков чеснока, пучок петрушки (15 г), влить 40 мл растительного масла и перебить.

Фото: СТС

За 6-7 минут до готовности, картофель вытащить из духовки, слегка раздавить каждую картофелину толкушкой и полить чесночным маслом с зеленью.

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