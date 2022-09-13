«Заменила пшеничную муку на цельнозерновую — очень вкусно!»: Антонова научила делать печенье с яблоком «Шарлотка»

Простой десерт понравится многим.
Наталия Антонова

Наталия Антонова. Фото: t.me/antonova_official

Актриса Наталия Антонова поделилась со своими подписчиками в Telegram-канале «Наталия Антонова» проверенным рецептом печенья «Шарлотка».

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«Просто заменила пшеничную муку на цельнозерновую — очень вкусно!» — прокомментировала звезда.

Ингредиенты:

  • 350 г муки (пшеничная или цельнозерновая),
  •  2 яйца,
  •  100 г сахара,
  •  100 г сливочного масла,
  •  400 г яблок,
  •  10 г разрыхлителя.

Яйца и сахар взбиваем миксером, добавляем мягкое сливочное масло, муку, разрыхлитель, перемешиваем, очищаем и мелко нарезаем яблоки. Соединяем. Тесто должно получиться очень густым.

Ложкой выкладываем массу на кулинарную бумагу кучками. Выпекаем при 180 градусах 20 минут.

Источник: t.me/antonova_official.

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