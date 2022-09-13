«Заменила пшеничную муку на цельнозерновую — очень вкусно!»: Антонова научила делать печенье с яблоком «Шарлотка»

Актриса Наталия Антонова поделилась со своими подписчиками в Telegram-канале «Наталия Антонова» проверенным рецептом печенья «Шарлотка».
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«Просто заменила пшеничную муку на цельнозерновую — очень вкусно!» — прокомментировала звезда.
Ингредиенты:
- 350 г муки (пшеничная или цельнозерновая),
- 2 яйца,
- 100 г сахара,
- 100 г сливочного масла,
- 400 г яблок,
- 10 г разрыхлителя.
Яйца и сахар взбиваем миксером, добавляем мягкое сливочное масло, муку, разрыхлитель, перемешиваем, очищаем и мелко нарезаем яблоки. Соединяем. Тесто должно получиться очень густым.
Ложкой выкладываем массу на кулинарную бумагу кучками. Выпекаем при 180 градусах 20 минут.
Источник: t.me/antonova_official.