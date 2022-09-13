«Заменила пшеничную муку на цельнозерновую — очень вкусно!»: Антонова научила делать печенье с яблоком «Шарлотка»

Актриса Наталия Антонова поделилась со своими подписчиками в Telegram-канале «Наталия Антонова» проверенным рецептом печенья «Шарлотка».

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«Просто заменила пшеничную муку на цельнозерновую — очень вкусно!» — прокомментировала звезда.

Ингредиенты:

350 г муки (пшеничная или цельнозерновая),

2 яйца,

100 г сахара,

100 г сливочного масла,

400 г яблок,

10 г разрыхлителя.

Яйца и сахар взбиваем миксером, добавляем мягкое сливочное масло, муку, разрыхлитель, перемешиваем, очищаем и мелко нарезаем яблоки. Соединяем. Тесто должно получиться очень густым.