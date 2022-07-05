«Ягодка к ягодке»: Наталия Антонова рассказала, что добавляет в варенье из абрикосов для особенного аромата

Готовим: абрикосы переберите, уберите веточки, листики и порченые плоды. Хорошо промойте, разложите в один слой на полотенце.

Совет: если хотите, чтобы варенье было ягодка к ягодке, выбирайте плотные плоды. Если заготовка будет использоваться для пирогов, можно взять плоды помягче.

Извлеките косточку, аккуратно разламывая абрикос на две половинки. Несколько косточек оставьте, они будут нужны позже. Подготовленные фрукты сложите в емкость для варки.

Сверху засыпьте сахаром и оставьте на 5-6 часов. За это время появится сок. Поставьте емкость с содержимым на средний огонь, перемешайте. Косточки разбейте, извлеките ядра и положите их в варенье. Доведите массу до кипения, поварите 10 минут и снимите с плиты. Оставьте на 4-5 часов, затем опять доведите до кипения и поварите 10 минут. Дайте постоять 5-6 часов.

Поставьте последний раз на огонь на четверть часа, а в это время подготовьте тару для закрутки емкостью 0,3-0,5 л. Стеклянные банки хорошо помойте и простерилизуйте, крышки прокипятите. В конце варки для аромата можно добавить небольшое количество ванилина. Готовое варенье разлейте в тару и закройте плотно крышками. Банки переверните, укутайте и оставьте до полного остывания.

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