«Я увеличиваю рецепт в 4 раза»: Наталия Антонова поделилась секретом приготовления домашнего жульена

Вам понадобятся: грибы (шампиньоны) – 100 г; куриное филе – 200 г; лук репчатый – 1 шт.; молоко – 100 мл.; мускатный орех – щепотка; мука – 1 ч. л.; соль – по вкусу; сыр растительное масло свежемолотый черный перец; сливочное масло – 25г.

Готовим: 1. Сперва стоит приготовить классический сливочный соус бешамель. Для этого нужно обжарить, потомить, постоянно мешая на растопленном сливочном маслице муку с небольшой щепоткой мускатного ореха. 2. Влить теплое молоко. Довести до закипания, мешая, довести до загустения и снять с огня.

3. Нарезать промытое куриное филе соломкой, после чего обжарить курицу на растительном масле до подрумянивания. На это потребуется около 5 минут. 4. Нашинковать шампиньоны некрупной соломкой. 5. Пассеровать грибы в течение 5 минут.

6. Очистить и измельчить луковицу на мелкие кубики. 7. Смешать в порционных формочках для запекания обжаренные грибы с курицей и луком. Залить компоненты соусом бешамель и щедро посыпать любимым тертым сыром. Накрыть формочку фольгой и отправить в духовку на 35 минут. Температура запекания — не более 180 градусов. Приятного аппетита!