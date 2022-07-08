А вы знали, что пионы съедобны и вкусны? Легкая закуска с яйцом и салатом от Аниты Цой

«Лето — прекрасная пора для фудстайлинга. Кругом разнотравие: запахи, ароматы, невероятные формы и цветовая гамма. Для завтрака я выбрала цветок пиона. Вы знали, что пионы применяют в пищу? Можно использовать, как сами цветки, так и корни растения. Это полезно, вкусно и красиво!» — заверила Анита Цой поклонников в своем телеграме.

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Певица поделилась рецептом, который любит использовать на завтрак.

Разложить по кругу листья салата, ломтики огурчика, зеленый горошек, листья пиона. Заправить любимой заправкой.

Например, оливковым маслом и лимонным соком. Посолить по вкусу. Посередине тарелки положить жареное яйцо. Как солнышко на тарелке! Радостно и по-летнему!