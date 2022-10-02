Вы раньше делали не так: Наталия Антонова советует приготовить пирог «Яблочное заливное» по ее рецепту

Актриса Наталия Антонова известна не только своим ролями в кино и на сцене. Она еще и отменная хозяйка. Кулинария - одно из хобби актрисы. Она обожает готовить и делится своими рецептами с подписчиками.

В телеграм-канале Наталия Антонова посоветовала приготовить легкое блюдо выходного дня из яблок.