Вы раньше делали не так: Наталия Антонова советует приготовить пирог «Яблочное заливное» по ее рецепту

Актриса Наталия Антонова известна не только своим ролями в кино и на сцене. Она еще и отменная хозяйка. Кулинария - одно из хобби актрисы. Она обожает готовить и делится своими рецептами с подписчиками.
В телеграм-канале Наталия Антонова посоветовала приготовить легкое блюдо выходного дня из яблок.
«Не хочется возиться на кухне в выходной? Еще один ленивый рецепт из яблок - пирог «Яблочное заливное», - предложила Наталия Антонова поклонникам.
Понадобится: 3 сладких яблока, 3 яйца, по 1 стакану муки и сахара, 1 ст. л. сметаны, щепотка соды, немного соли.
Готовим: Мякоть яблок без семян и кожуры мелко нарезать. Переложить в форму для выпечки и залить тестом. Взбить с сахаром яйца до состояния пышной устойчивой пены. Смешать с остальными ингредиентами. Выпекать при 180 градусах около 25 минут.
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