Всего пять продуктов: соте из лисичек с кабачком от Бельковича

На одной сковородке с разогретым растительным маслом (15 мл) обжарить чеснок (1 зубчик), добавить лисички и не перемешивать.

На второй сковородке с разогретым растительным маслом (15 мл) обжарить чеснок (1 зубчик), затем закинуть красный лук и кабачки.