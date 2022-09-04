Всего пять продуктов: соте из лисичек с кабачком от Бельковича

Ингредиенты:
- Лисички 300 г (216 р.)
- Красный лук 1 шт. (6 р.)
- Кабачок 250 г (12 р.)
- Чеснок 2 зубчика (4 р.)
- Сметана 75 г (22 р.)
- Растительное масло 30 мл
- Перец
- Соль
Итого: 3 порции = 260 р., 1 порция = 87 р.
Приготовление:
Промыть лисички в прохладной воде и промокнуть полотенцем.
Нарезать кабачки кубиком, чеснок слайсами, лук нарезать и разделить на лепестки.
Фото: СТС
На одной сковородке с разогретым растительным маслом (15 мл) обжарить чеснок (1 зубчик), добавить лисички и не перемешивать.
На второй сковородке с разогретым растительным маслом (15 мл) обжарить чеснок (1 зубчик), затем закинуть красный лук и кабачки.
Фото: СТС
Лисички посолить и поперчить по вкусу.
Посолить кабачки и соединить с лисичками.
Сервировка
Подавать со сметаной и зеленью.
Приятного аппетита!