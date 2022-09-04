Всего пять продуктов: соте из лисичек с кабачком от Бельковича

У главного шеф-повара СТС ушло на три порции всего 260 рублей.
Фото: СТС

Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Лисички 300 г (216 р.)
  • Красный лук 1 шт. (6 р.)
  • Кабачок 250 г (12 р.)
  • Чеснок 2 зубчика (4 р.)
  • Сметана 75 г (22 р.)
  • Растительное масло 30 мл
  • Перец
  • Соль

Итого: 3 порции =  260 р., 1 порция =  87 р.

Приготовление:

Промыть лисички в прохладной воде и промокнуть полотенцем.

Нарезать кабачки кубиком, чеснок слайсами, лук нарезать и разделить на лепестки.

Фото: СТС

На одной сковородке с разогретым растительным маслом (15 мл) обжарить чеснок (1 зубчик), добавить лисички и не перемешивать.

На второй сковородке с разогретым растительным маслом (15 мл) обжарить чеснок (1 зубчик), затем закинуть красный лук и кабачки.

Фото: СТС

Лисички посолить и поперчить по вкусу.

Посолить кабачки и соединить с лисичками.

Сервировка

Подавать со сметаной и зеленью.

Приятного аппетита!

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