Все просят этот рецепт! Белькович рассказал, как приготовить крошку-картошку с грибочками и беконом

Саша Белькович в своем телеграме рассказал, как сделать вкуснейшую крошку-картошку с грибами и беконом.
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«Это разрыв рецепторов!» — утверждает кулинар.
Ингредиенты:
- Картофель – 1 клубень
- Лук – ½ головки
- Шампиньоны – 100 граммов
- Сливки 22% – 150 граммов
- Твердый сыр – 30 граммов
- Бекон – 50 граммов
- Соль, перец – по вкусу
Обжарить лук, добавить грибы и через пару минут влить сливки, посолить и поперчить.
Запечь картофель, вынуть мякоть. Мякоть положить в соус к грибам, перемешать.
В картофель выложить начинку, посыпать тертым сыром и сверху положить кусочек бекона.
Запечь в духовке 7-10 минут при 180 градусах.
Источник: Telegram-канал «Рецепты Бельковича».