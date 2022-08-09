Все просят этот рецепт! Белькович рассказал, как приготовить крошку-картошку с грибочками и беконом

Саша Белькович в своем телеграме рассказал, как сделать вкуснейшую крошку-картошку с грибами и беконом.

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«Это разрыв рецепторов!» — утверждает кулинар.

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