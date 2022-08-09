Все просят этот рецепт! Белькович рассказал, как приготовить крошку-картошку с грибочками и беконом

Сливки и жареный лук насыщают блюдо отличным ароматом.
Саша Белькович

Саша Белькович. Стоп-кадр: YouTube-канал Sasha Belkovich

Саша Белькович в своем телеграме рассказал, как сделать вкуснейшую крошку-картошку с грибами и беконом.

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«Это разрыв рецепторов!» — утверждает кулинар.

Ингредиенты:

  • Картофель – 1 клубень
  • Лук – ½ головки
  • Шампиньоны – 100 граммов
  • Сливки 22% – 150 граммов
  • Твердый сыр – 30 граммов
  • Бекон – 50 граммов
  • Соль, перец – по вкусу

Обжарить лук, добавить грибы и через пару минут влить сливки, посолить и поперчить.

Запечь картофель, вынуть мякоть. Мякоть положить в соус к грибам, перемешать.

В картофель выложить начинку, посыпать тертым сыром и сверху положить кусочек бекона.

 Запечь в духовке 7-10 минут при 180 градусах.

Источник: Telegram-канал «Рецепты Бельковича».

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