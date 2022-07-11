Воздушный, с нежной сочной начинкой: как приготовить пирог по типу шарлотки с абрикосами и сливами

Актриса и отличная кулинарка Наталия Антонова в своем Telegram-канале «Наталия Антонова» рассказала, как готовит вкусный и нежный фруктовый пирог по типу шарлотки.

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«Бывает, купишь детям фрукты, поели один день и лежат в вазочке, и я не боюсь, что пропадут, сразу что-нибудь вкусненькое испеку», — прокомментировала звезда.

Ингредиенты: 0,5 кг слив, 5–6 штук абрикосов, 10 г сливочного масла, 220 г сахарного песка, 4 яйца, 180 г муки, 3,5 ст. ложки сметаны.

Форму для запекания смазать маслом и присыпать сахаром. Яйца взбить с сахаром добела. Добавить просеянную муку и тщательно размешать.

Положить сметану и снова хорошо перемешать. У фруктов удалить косточки, все измельчить и добавить в тесто. Перемешать и выложить в подготовленную форму. Запекать пирог 40 минут при 180°С.

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