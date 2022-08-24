Вообще без масла, но очень вкусно! Как Антонова запекает морского окуня для своего мужа

Вкуснейший ужин за несколько минут предложила приготовить актриса Наталия Антонова своим подписчикам.

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Она запекла морского окуня в духовке за несколько минут для своего мужа и детей, порадовав их низкокалорийным, но при этом аппетитным блюдом.

Все, что для этого нужно — обвалять рыбу в любимых специях и поместить на фольге, не заворачивая. Отправить в духовку на 40 минут.