Вообще без масла, но очень вкусно! Как Антонова запекает морского окуня для своего мужа

Этот способ порадует кулинарных лентяев.
Наталия Антонова

Наталия Антонова. Фото: соцсети

Вкуснейший ужин за несколько минут предложила приготовить актриса Наталия Антонова своим подписчикам.

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Она запекла морского окуня в духовке за несколько минут для своего мужа и детей, порадовав их низкокалорийным, но при этом аппетитным блюдом.

Все, что для этого нужно — обвалять рыбу в любимых специях и поместить на фольге, не заворачивая. Отправить в духовку на 40 минут.

«Из духовки достаешь нежнейшее блюдо», — сказала Антонова.

Источник: Telegram-канал «Наталия Антонова».

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