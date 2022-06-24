Вместо окрошки! Как готовит холодный томато-огуречный суп гаспачо шеф Ивлев

Шеф Константин Ивлев в своем телеграме поделился рецептом вкусного холодного супа гаспачо, который станет отличной альтернативой привычной окрошке. Сделал его кулинар за 10 минут!

Помидоры протертые (300 граммов), лед (5 кубиков), оливковое масло (10 мл), небольшое количество чеснока (1/3 зубчика) отправить в блендер, посолить, поперчить. Взбить, добавить томатный сок.

Поставить в холодильник. В это время сделать огуречный гаспачо.

Чеснок, очень много кинзы, нарезанный огурец положить в блендер. Посолить, поперчить, положить сметану, взбить.

Можно добавить немного авокадо или базилика.

Для подачи оба вида гаспачо одновременно влить в тарелку с двух сторон. Добавить базилик для украшения и капельку оливкового масла.

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