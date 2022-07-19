Вкусный свекольник на кефире: освежающий и легкий супчик хорош в жару!

Рецепт свекольника на кефире дала актриса Наталия Антонова в своем Telegram-канале «Наталия Антонова».

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Ингредиенты:

свекла – 500 граммов

кефир высокой жирности – 3 стакана

огурцы – 2 штуки

яйца – 2 штуки

зелень, сметана, соль – по вкусу.

Сварить до готовности свеклу, остудить в холодной воде. Очистить, натереть на крупной терке или нарезать кубиком, присолить.

Залить кефиром, влить полстакана воды. Размешать, досолить по вкусу. Нарезать вареные яйца, положить в одну миску с зеленью и огурцами. Полученный салат хранится отдельно и служит заправкой для супа.

Перед едой основу залить свекольно-кефирным настоем.