Вкусный свекольник на кефире: освежающий и легкий супчик хорош в жару!

Рецепт свекольника на кефире дала актриса Наталия Антонова в своем Telegram-канале «Наталия Антонова».
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Ингредиенты:
- свекла – 500 граммов
- кефир высокой жирности – 3 стакана
- огурцы – 2 штуки
- яйца – 2 штуки
- зелень, сметана, соль – по вкусу.
Сварить до готовности свеклу, остудить в холодной воде. Очистить, натереть на крупной терке или нарезать кубиком, присолить.
Залить кефиром, влить полстакана воды. Размешать, досолить по вкусу. Нарезать вареные яйца, положить в одну миску с зеленью и огурцами. Полученный салат хранится отдельно и служит заправкой для супа.
Перед едой основу залить свекольно-кефирным настоем.