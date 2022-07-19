Вкусный свекольник на кефире: освежающий и легкий супчик хорош в жару!

Рецептом летнего блюда поделилась актриса Наталия Антонова.
Свекла.

Свекла. Фото: Global Look Press

Рецепт свекольника на кефире дала актриса Наталия Антонова в своем Telegram-канале «Наталия Антонова».

Больше интересных новостей и рецептов – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Ингредиенты:

  • свекла – 500 граммов
  • кефир высокой жирности – 3 стакана
  • огурцы – 2 штуки
  • яйца – 2 штуки
  • зелень, сметана, соль – по вкусу.

Сварить до готовности свеклу, остудить в холодной воде. Очистить, натереть на крупной терке или нарезать кубиком, присолить.

Залить кефиром, влить полстакана воды. Размешать, досолить по вкусу. Нарезать вареные яйца, положить в одну миску с зеленью и огурцами. Полученный салат хранится отдельно и служит заправкой для супа.

Перед едой основу залить свекольно-кефирным настоем.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  