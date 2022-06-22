Вкусный холодный супчик гаспачо: Белькович делает его с томатами, огурчиком, базиликом и уксусом

Телеповар Саша Белькович поделился в своем телеграме рецептом летнего холодного супчика гаспачо.

Ингредиенты:

Томаты свежие — 1-2 штуки

Томаты в собственном соку — 4 штуки

Красный лук — ½ головки

Чеснок — 3 зубчика

Базилик — 2 веточки

Болгарский перец — 1 штука

Огурец — 2 штуки

Винный уксус — 1 чайная ложка

Оливковое масло — 2 чайные ложки

Соль — по вкусу

Томаты, красный лук, чеснок, томаты в собственном соку и листья базилика измельчить при помощи блендера. Болгарский перец и огурец нарезать мелко кубиком, соединить с томатным составом.

Влить уксус, оливковое масло, посолить, можно добавить немного сахара.

Перемешать и подать к столу. Белькович украсил супчик жареной креветкой.

Повар заметил, что все ингредиенты можно просто перебить блендером, без нарезки, кто как любит.