Вкусный холодный супчик гаспачо: Белькович делает его с томатами, огурчиком, базиликом и уксусом

Телеповар Саша Белькович поделился в своем телеграме рецептом летнего холодного супчика гаспачо.
Ингредиенты:
- Томаты свежие — 1-2 штуки
- Томаты в собственном соку — 4 штуки
- Красный лук — ½ головки
- Чеснок — 3 зубчика
- Базилик — 2 веточки
- Болгарский перец — 1 штука
- Огурец — 2 штуки
- Винный уксус — 1 чайная ложка
- Оливковое масло — 2 чайные ложки
- Соль — по вкусу
Томаты, красный лук, чеснок, томаты в собственном соку и листья базилика измельчить при помощи блендера. Болгарский перец и огурец нарезать мелко кубиком, соединить с томатным составом.
Влить уксус, оливковое масло, посолить, можно добавить немного сахара.
Перемешать и подать к столу. Белькович украсил супчик жареной креветкой.
Повар заметил, что все ингредиенты можно просто перебить блендером, без нарезки, кто как любит.