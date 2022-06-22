Вкусный холодный супчик гаспачо: Белькович делает его с томатами, огурчиком, базиликом и уксусом

Блюдо отлично подходит для лета.
Суп гаспачо.

Суп гаспачо. Стоп-кадр: t.me/iambelkovich

Телеповар Саша Белькович поделился в своем телеграме рецептом летнего холодного супчика гаспачо.

Ингредиенты:

  • Томаты свежие — 1-2 штуки
  • Томаты в собственном соку — 4 штуки
  • Красный лук — ½ головки
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Базилик — 2 веточки
  • Болгарский перец — 1 штука
  • Огурец — 2 штуки
  • Винный уксус — 1 чайная ложка
  • Оливковое масло — 2 чайные ложки
  • Соль — по вкусу

Томаты, красный лук, чеснок, томаты в собственном соку и листья базилика измельчить при помощи блендера. Болгарский перец и огурец нарезать мелко кубиком, соединить с томатным составом.

Влить уксус, оливковое масло, посолить, можно добавить немного сахара.

Перемешать и подать к столу. Белькович украсил супчик жареной креветкой.

Повар заметил, что все ингредиенты можно просто перебить блендером, без нарезки, кто как любит.

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