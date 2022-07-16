Вкусные кулинарные блюда с мясом

Запеченная свиная шейка
Хороша и в горячем виде, и в холодном - для бутербродов.
НАДО (на 6 - 8 порций): 1,2 - 1,5 кг свиной шеи · 30 г дижонской горчицы · 40 г меда · 30 г соевого соуса · соль, перец.
ГОТОВИМ:
1. Соединяем соевый соус, мед и горчицу. Пробуем на вкус и при необходимости досаливаем. Перчим.
2. Из сложенной вдвое фольги формируем «корытце» по размеру куска. Укладываем туда мясо
и смазываем со всех сторон маринадом. Полностью заворачиваем мясо в фольгу и убираем в холодильник на 6 - 8 часов.
3. Запекаем в духовке в фольге 1 час при 200 °С. Затем разворачиваем фольгу и запекаем еще 20 минут до румяной корочки. Проверяем готовность ножом: из готового куска вытекает прозрачный сок.
4. Подаем, дав немного остыть и нарезав на кусочки.
Куриные оладьи с картофелем
Куриные оладьи с картофелем. Фото: Shutterstock
НАДО (на 4 порции): 300 г замороженного куриного филе · 2 картофелины · 60 г твердого сыра · 1 яйцо · пара веточек петрушки · 1/4 ч. ложки паприки · соль, перец · масло для жарки.
ГОТОВИМ:
1. Замороженное филе вынимаем из морозильника, держим 15 минут при комнатной температуре и натираем на крупной терке.
2. В ту же миску натираем сыр.
3. Картофель натираем отдельно, отжимаем сок. Тертый картофель добавляем к курице.
4. Вбиваем яйцо. Добавляем ложку оливкового масла, паприку, измельченную петрушку, соль, перец.
5. Вымешиваем фарш.
6. Сковороду разогреваем, добавляем масло и ложкой выкладываем массу, формируя оладьи.
7. Жарим по 3 - 4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.
8. Подаем с любимым соусом и свежими овощами.
Кстати, еще интересный рецепт:
Кефтедес. Фото: Shutterstock
Кефтедес
Традиционные небольшие греческие котлетки размером с шарик для пинг-понга.
НАДО (на 4 порции): 500 г фарша (свинина + говядина) · 1 луковица · 2 зубчика чеснока · 1 яйцо · 100 г черствого хлеба · маленький пучок петрушки · 1 ч. ложка сухой мяты (или веточка свежей) · 1 ст. ложка оливкового масла · 200 г муки · 1 ч. ложка орегано · соль, перец · масло для жарки.
ГОТОВИМ:
1. Хлеб ломаем на кусочки, заливаем водой и даем набухнуть. Отжимаем воду и разминаем вилкой в кашицу.
2. Яйцо слегка взбиваем вилкой.
3. Лук натираем на терке, чеснок пропускаем через пресс.
4. В фарш добавляем натертый лук, чеснок, мелко нарезанную петрушку, мяту, яйцо и хлеб. Солим, перчим, перемешиваем и отбиваем. Даем отдохнуть в холодильнике полчаса.
5. Лепим небольшие шарики и обваливаем их в муке.
6. Жарим в большом количестве масла со всех сторон до золотистой корочки.