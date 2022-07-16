Вкусные кулинарные блюда с мясом

Запеченная свиная шейка

Хороша и в горячем виде, и в холодном - для бутербродов.

НАДО (на 6 - 8 порций): 1,2 - 1,5 кг свиной шеи · 30 г дижонской горчицы · 40 г меда · 30 г соевого соуса · соль, перец.

ГОТОВИМ:

1. Соединяем соевый соус, мед и горчицу. Пробуем на вкус и при необходимости досаливаем. Перчим.

2. Из сложенной вдвое фольги формируем «корытце» по размеру куска. Укладываем туда мясо

и смазываем со всех сторон маринадом. Полностью заворачиваем мясо в фольгу и убираем в холодильник на 6 - 8 часов.

3. Запекаем в духовке в фольге 1 час при 200 °С. Затем разворачиваем фольгу и запекаем еще 20 минут до румяной корочки. Проверяем готовность ножом: из готового куска вытекает прозрачный сок.

4. Подаем, дав немного остыть и нарезав на кусочки.

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