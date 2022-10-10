Вкуснятина из яиц с брынзой: жарим сочную и ароматную шакшуту по рецепту Ивлева

Константин Ивлев предложил авторский способ приготовления этого блюда.
Шакшута Ивлева.

Шакшута Ивлева. Стоп-кадр: YouTube-шоу Ivlev Chef Channel.

Константин Ивлев в эфире YouTube-шоу Ivlev Chef Channel рассказал, как он любит готовить шакшуту. В яйца телеповар обязательно в конце добавляет кусочки брынзы, они великолепно оттеняют вкус, делая его насыщенным и ярким. Недорого и аппетитно!

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Ингредиенты:

  • Томат — 200 г,
  • Болгарский перец — 80 г,
  • Брынза — 100 г,
  • Яйцо — 4 шт.,
  • Лук красный сладкий — 15 г,
  • Сливочное масло — 80 г,
  • Растительное масло — 50 мл.,
  • Зира, молотый кориандр, копченая паприка, петрушка, укроп, базилик зеленый, перец, хлеб, соль — по вкусу.

Разогреть сковородку, добавить два вида масел, дольки томатов, обжарить хорошенько.

Высыпать дольки перца, нарубленный чеснок, чуть позже приправить специями, положить кусочек масла.

Убавить огонь и ввести слегка взбитые яйца. Через 2 минуты положить мелко нарезанный крымский лук, а также зеленый лук, разложить по поверхности кусочки брынзы.

Выключить плиту, оставить сковороду на минуту.

В это время можно разогреть духовку и запечь пару ломтей батона до румяной корочки.

Подавать на стол по-деревенски — прямо в скороде с получившимися гренками.

Источник: YouTube-шоу Ivlev Chef Channel.

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