Вкуснятина из яиц с брынзой: жарим сочную и ароматную шакшуту по рецепту Ивлева

Разогреть сковородку, добавить два вида масел, дольки томатов, обжарить хорошенько.

Высыпать дольки перца, нарубленный чеснок, чуть позже приправить специями, положить кусочек масла.

Убавить огонь и ввести слегка взбитые яйца. Через 2 минуты положить мелко нарезанный крымский лук, а также зеленый лук, разложить по поверхности кусочки брынзы.

Выключить плиту, оставить сковороду на минуту.

В это время можно разогреть духовку и запечь пару ломтей батона до румяной корочки.

Подавать на стол по-деревенски — прямо в скороде с получившимися гренками.

Источник: YouTube-шоу Ivlev Chef Channel.